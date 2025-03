Rosa Bolea, primera rectora de la Universidad de Zaragoza: "Tenemos que romper barreras en los niveles más altos"

Rosa Bolea (Leciñena, 1968) ha logrado un hito en convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de rectora en 550 años de la Universidad de Zaragoza. La vicerrecotra de Política Científica en funciones hace repaso de las últimas 24 horas y cómo ha vivido estas primeras frenéticas horas desde que se alzó victoriosa. Así, destaca el importante papel que tienen las mujeres en los altos cargos de las instituciones como todo el camino que queda para recorrer. De vistas a sus seis años de mandato apuesta por un camino donde el estudiantado coja protagonismo y los últimos avances tecnológicos se encuentren en el centro de su gestión.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra horas después de ser electa como rectora de la Universidad de Zaragoza? ¿Asimila el cargo que va a ejercer?

Respuesta: Bien, aunque algo cansada de todas las emociones de estas últimas horas. Aunque ayer no estuve especialmente nerviosa. Yo pensaba que me iba a poner un poco nerviosa, después de comer un poco, pero también es cierto que desde el principio los resultados fueron muy favorables. A lo mejor si hubiesen sido al contrario hubiese sido peor, pero como eran favorables, entraban datos muy amables, con lo cual bien. Luego mucha emoción, sí.

P.- Ha marcado un hito en los 550 años de historia del campus académico. ¿Lo ve como una carga sobre sus hombros?

R.- No lo veo como una carga, lo veo como, precisamente, una explosión de alegría. De decir, qué bien que lo hemos conseguido porque yo aquí no estoy por ser mujer. Aquí estoy por mi experiencia en gestión, por mi capacidad. Me he recorrido la Universidad de Zaragoza en campaña recogiendo con mi cuadernito problemas. Es decir, estoy aquí porque tengo la capacidad de liderar este proyecto.

Además, soy mujer, con lo cual, en este caso, lo explosión de alegría pensar que he roto ese techo de cristal. Creo que tenemos que estar muy orgullosas todas las mujeres tanto las de Universidad de Zaragoza, por supuesto, como el resto también. Porque es otro techo más que ya hemos roto.

P.- Son muchas las mujeres que estáis frente a la cabeza de grandes instituciones en Aragón

R.- En Aragón tenemos la justicia de Aragón, tres alcaldesas en las tres provincias, dos rectoras en este caso porque la Universidad de San Jorge también está liderada por una mujer. Y Pilar Alegría que es la líder del partido más potente de la oposición. Con lo cual, la cara de la mujer va a estar muy presente en muchas instituciones y muy importantes en Aragón.

Pero insisto, hay que dar ejemplos como en Congresos internacionales donde la mayoría de las personas que dan las charlas son hombres. Cuesta mucho dar ese ejemplo, pero hay que darlos. Hay que romper esas barrerras porque en esos primeros niveles todavia falta mucha mejor, en los segundos puestos estamos muchas, pero en el primer nivel no.

P.- Hemos recorrido los pasillos del Paraninfo donde se encuentran los retratos del resto de rectores, ¿cómo se imagina cuando llegue su momento?

R.- Me parece increíble pasar a la historia de esa manera. Con un cuadro en el que se vea que ha habido una primera mujer rectora en esta universidad. Me produce mucha emoción.

P.-Hablando ya de su futuro como rectora, coge el relevo de José Antonio Mayoral, ha estado cuatro años en su equipo como vicerrectora de Política Científica por lo que bebe de él, ¿pero que trae nuevo?

R.- Claro, bebo de él, pero presentamos un proyecto nuevo. Tengo gente muy preparada en mi equipo para desarrollar un programa muy acorde con los tiempos que corren.

P.- ¿Puede decirnos algunos nombres que le van a acompañar en ese proceso de digitalización?

R.- Tenemos dos personas en el equipo. Uno es Javier Fabra, que va a llevar todo el proceso de digitalización. Tiene mucha experiencia en la administración pública. Tiene ya proyectos, fondos europeos para invertir en esta digitalización.

Luego tenemos a Manuel González Bedía, quien se ha ocupado en España de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial hasta Navidad. Se aventuró a regresar para este proyecto. Ambos son profesores de la INA y son dos personas son claves.

Eso es lo que quiero, que sean capaces, trabajando en conjunto, de aterrizar esas herramientas, que puedan impactar en una docencia más vanguardista. Una investigación también puntera. Y sobre todo, en automatización de procesos que nos ayuden en el día a día de la gestión.

P.- Hablando de ese equipo, ¿está ya cerrado? ¿Nos puede decir algunos nombres?

R.- Del todo no, pero tenemos a Ismael Jiménez, que tiene un conocimiento del profesorado. Quería una persona que realmente me ayudase con ese conocimiento porque el profesorado es muy complejo. Tengo al gerente, que es Alfonso Peña con una experiencia increíble en la Administración Pública, ha sido Interventor General del Gobierno de Aragón y viene encantado a ayudarnos a ver el personal cómo lo gestionamos.

Luego tengo al decano actual de Ciencias Luis Morellón para Política Académica. También María Pilar Pina, que es una investigadora excepcional del Instituto Severo Ochoa y me la traigo conmigo a Política Científica. También Marta Liesa, vicerrectora del campus de Huesca. Y Carmen Aguilar, que solamente viendo los resultados en Teruel, de las elecciones se puede evidenciar que es una persona muy seguida. Creo que me va a ayudar a poner Teruel en el mapa en todo momento.

P.- Hacía referencia hoy en Huesca en la toma de posesión del decano de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca, Javier Zaragoza, en la mejora de las comunicaciones.

R.- Aquí no hay una facilidad para moverte. Huesca, una ciudad que está a 45 minutos de Zaragoza, tendría que haber una conexión mucho más fluida. Es un problema que hay que tratarlo con el Gobierno de Aragón. Hay que trabajar el transporte a Huesca y a Teruel sobre todo para los universitarios.

Y dentro de Huesca, por ejemplo, en la Escuela Politécnica también. Tenemos un déficit de transporte ahí tremendo. Me he comprometido a negociar con el Ayuntamiento de Huesca y con las empresas de transportes. Aparte de un carril bici hasta la Politécnica porque no tenemos ni si quiera un carril que te lleve hasta allí, o aquí en Zaragoza que te lleve a los distintos campus.

"Tenemos un modelo de financiación muy bueno, pero es cierto que tenemos que crecer en estructuras"

P.- En referencia al Gobierno de Aragón, ¿se espera una relación fluida con el presidente Jorge Azcón ante la negociación de la financiación en 2026?

R.- Me ha felicitado y tengo una relación espléndida con él. El Gobierno de Aragón no ha ayudado mucho. Sé que el presidente quiere mucho a la Universidad Pública de Aragón la quiere mucho, es su alma mater. Confía en nosotros, en el papel vertebrador que hace esta Universidad en nuestra comunidad y dinamizador del sistema productivo a través de esas innovaciones que proceden de la investigación. Entonces, yo sé que no voy a tener ningún problema. Tenemos un modelo de financiación muy bueno, pero es cierto que tenemos que crecer en estructuras. Hay estructuras que necesitan un crecimiento ya.

P.- Se ha visto una participación escasa del estudiantado de un 11,54% , ¿qué mensaje lanza al estudiantado?

R.- Es verdad que ha sido el doble que en las pasadas. Hemos movido a más estudiantes. Pero el estudiante solamente participará de lleno si él se siente totalmente protagonista de esta universidad. El estudiante ve a su decano, pero el rector ya le viene muy lejos. Si conseguimos dinamizar ese estudiantado con más vida estudiantil. Volviendo un poco a lo que teníamos con más actividades. Creo que tenemos que volver a darle esa perspectiva. Si ellos se sienten más protagonistas, van a participar más. Estoy segura.