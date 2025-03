Mayte Pérez lo confirma: no se presentará a la reelección en el PSOE-Teruel y podría sustituir a Lambán en el Senado

La hasta ahora secretaria general del PSOE-Teruel, Mayte Pérez, no optará a la reelección. Ella misma lo ha confirmado este martes en una rueda de prensa en la que ha confirmado lo que desde este pasado congreso regional era un secreto a voces.

"Ha sido una decisión difícil y que implica un componente, no lo voy a ocultar, emocional y afectivo. Por eso, precisamente, me he escrito la intervención para intentar no dejarme nada", decía al inicio de su intervención.

Pérez ha sido uno de los pilares de los años de Gobierno de Javier Lambán. Tampoco continuará, por decisión de la nueva secretaria general, Pilar Alegría, como portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, un puesto que, previsiblemente, asumirá el oscense Fernando Sabés.

El 10 de mayo acabará su segundo mandato como secretaria-general del PSOE-Teruel, y aunque ya había comunicado su intención de volver a presentarse, ha terminado dando un paso atrás que le despeja el camino hacia el Senado como sustituta de Javier Lambán.

"Me siento especialmente orgullosa de la gente que me ha acompañado en estos últimos años. Desde la ilusión, el esfuerzo, el compromiso y la pasión, hemos aprendido juntos, dejando a un lado las posibles diferencias. Y lo digo con sinceridad, también, como todo el mundo he aprendido de los errores, quien toma decisiones se equivoca, y también he aprendido de aquellos que te han podido defraudar, pero que te ayudan a ser mejor, a relativizar y a ser más objetiva", ha continuado.

La diputada no ha ocultado que el camino "no ha sido fácil". "Electoralmente hemos tenido que lidiar con una nueva oferta electoral, un movimiento ciudadano que decidió convertirse en partido político, Teruel Existe, que compite electoralmente con nosotros, siendo su votante en un altísimo porcentaje votante habitual del Partido Socialista", ha remarcado.

Pérez fue la primera mujer secretaria general provincial del PSOE en Aragón, logro del que se siente especialmente orgullosa. "Esto, más allá de ser una nueva conquista, de romper esos techos de cristal, implica entender la política de otra manera, no como una parcela propia de poder, no como una patrimonialización del partido ni de su gente", señalaba.

Durante su comparecencia también ha defendido la transparencia de su gestión, "no ocultando ninguna información, desde la toma de decisiones compartida y la integración de compañeros y compañeras que han defendido posiciones distintas a las suyas. "Poner o elegir a una persona en un cargo es muy gratificante, y quitarlos suele salir bastante caro. Pero entiendo el partido no como un club de amigos, porque sobre todo nosotros, los que asumimos la responsabilidad de liderar el partido, estamos de paso", ha manifestado.

