La lucha de Ana Sánchez para cobrar la baja laboral por enfermedad: "Me va a obligar a volver a vivir con mis padres"

El colapso de los Servicios Sociales se está comenzando a convertir en la norma lo que está derivando en retrasos en cobrar la baja laboral. Este diario ya notificó el retraso de más de dos meses que estaba sufriendo Sandra Blasco una vecina de Cuarte de Huerva con cáncer de mama. Un caso similar es el de Ana Sánchez, vecina de Zaragoza

Esta afectada lleva más de un mes sin percibir su baja, lo que le está llevando al límite: "Me va a costar volver a vivir en casa de mis padres", lamenta. Esta mujer de 44 años sufre de fibriomialgia, trastorno depresivo y tiene una discapacidad del 34%. Todo ello le imposibilita ejercer su trabajo como auxiliar de enfermería en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Tras superar los 18 meses de baja, quien debe de hacerse cargo de sus pagos es el Instituto Nacional de Servicios Sociales.

De esta forma, el pasado 16 de febrero tramitó en el INSS su baja laboral. A final del pasado mes "le escamó" no haber recibido ningún pago: "Conseguí hablar por teléfono con un trabajador de Servicios Sociales y me dijo que en Zaragoza la situación estaba fatal por la jubilación de muchos trabajadores", continúa: "Es la única excusa que me dieron".

La demora para conseguir una cita en Servicios Sociales se excede a más de dos meses y la única alternativa que le daban a esta afectada era acudir al centro de Tarazona pero, por suerte o coincidencia, una anulación de última hora profirió que tuviera una cita presencial en Zaragoza. Aunque como ella misma reconoce: "Ya me planteaba ir hasta Tarazona para que me dieran explicaciones".

A pesar de ello, al acudir se llevó la sorpresa cuando la trabajadora que le atendió le comunicó que en la plataforma su expediente "no existía" y profirió a abrirlo de nuevo: "En la actualidad se encuentra en trámite. El problema es que no sé cuando voy a cobrar porque no me dan ninguna fecha", denuncia. Esta incertidumbre le está llevando a encontrarse peor de su estado de salud y recurrir a conocidos para poder llegar a fin de mes: "Esto no solo me afecta a mí porque estoy pidiendo dinero a mi familia. Estoy dejando cosas sin pagar o pagando cosas con recargo", admite la afectada.

Asimismo, ante la precariedad económica a la que se enfrenta reconoce que más de una vez ha pensado en volver a trabajar para poder llegar a fin de mes: "Me va a obligar a coger el alta y es que no puedo trabajar por los dolores", lamenta.

Huelga en el INSS

La "caótica" situación que vive el organismo provocó que los subdirectores y secretarios provinciales del INSS iniciaran el pasado 10 de marzo cuatro días de paros parciales- 10, 13, 25 y 27- para "denunciar la gestión que vive el organismo y la extenuante situación a la que se encuentran sometidos".

Con estos paros, los directivos territoriales del INSS "exigen soluciones estructurales" para revertir la situación de colapso "de una entidad gestora que con una estructura del siglo pasado y con unas plantillas envejecidas y mermadas pretende hacer frente a los colosales retos de la protección social del siglo XXI".