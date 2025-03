En lío en el PAR continúa: Izquierdo pide al juez una solución "real" tras 20 días sin respuesta de Arturo Aliaga

Campana y se acabó. El portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, pedirá al juez que ejecute la sentencia que obliga a repetir el Congreso de 2021 y ordena el cese de la actual Ejecutiva. El exdirigente Arturo Aliaga, retirado de la política desde el verano de 2023, tenía 20 días hábiles para dar señales de vida y convocar a la dirección del partido, pero no lo ha hecho, e Izquierdo, que ya ha anunciado su candidatura para liderar a los aragonesistas, no está dispuesto a esperar más.

El plazo dado por la Justicia acababa a las 0.00 de este martes. El hecho de que ni él ni el entonces secretario general, Joaquín Serrano, se hayan pronunciado hará que el portavoz, en calidad de "militante del partido", se ponga en contacto con el juez para pedirle que articule "una ejecución real y que se pueda poner en funcionamiento".

La situación actual ha hecho que el PAR haya entrado en una vía muerta sin órganos directivos ni ejecutivos que está teniendo serias consecuencias incluso para los trabajadores que aún quedan en el partido, con problemas para cobrar las nóminas. "En estos momentos, el PAR ha quedado absolutamente a merced del viento, como si fuera un barco sin rumbo ni timón", expone.

El portavoz espera que la Justicia sea capaz de darse cuenta de que esto es "una maniobra articulada simplemente con el objetivo de destrozar, romper y desgarrar un partido político con más de 45 años de historia". "Nosotros, por supuesto, nos resistimos y vamos a tratar de ponerle cara y ojos para sacar adelante el futuro del aragonesismo", prometía.

En estas semanas -el auto trascendió el pasado 5 de febrero- no han tenido noticias de Aliaga. "Mientras, hemos seguido trabajando cada día en los ayuntamientos, en las comarcas, en las diputaciones y aquí, en las Cortes. Yo estoy reuniéndome con la gente en el territorio, con nuestros alcaldes, nuestros militantes y nuestros concejales con la ilusión de sacar el proyecto político adelante", decía.

Hasta ahora, Izquierdo es el único nombre para liderar el nuevo PAR, aunque no se descarta que en un futuro puedan presentarse otros candidatos. Las miradas se centran, sobre todo, en Elena Allué, rival de Aliaga en las primarias de 2021 y miembro de la Ejecutiva ahora vigente.

Aunque recientemente anunció la disolución de ‘Aragoneses’ -la escisión fundada por los críticos del entonces vicepresidente de Aragón-, para dar libertad a sus miembros a la hora de decidir su futuro, la diputada se mantiene a la espera de conocer las condiciones del nuevo Congreso para anunciar si da o no el paso.

Si nos dejan...

Izquierdo asegura que, si persiste este bucle infinito, aquellos que no dejan "avanzar" al partido "tendrán que ser capaces de responder". "Aquí no valen fuegos de artificio ni declaraciones grandilocuentes. Si alguien más se quiere presentar, que lo haga, que es el momento. Y si no, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la paralización de un partido por intereses personales o espurios que desde luego no tienen nada que ver con la vida del Partido Aragonés", manifestaba.

Lo importante, según el diputado autonómico, es que el juez ponga fin cuanto antes a este "calvario judicial". "Un calvario al que los tiene sometidos una sola persona, un solo militante del PAR. Aquellos que no lo son, que ya se dieron de baja y se fueron, ¿qué autoridad moral tienen para hablar ahora del PAR siendo que forman parte de otros partidos políticos?", se preguntaba.