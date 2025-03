Los grandes olvidados del nuevo PSOE-Aragón: Alegría deja fuera a Carlos Pérez Anadón, Horacio Royo o Marta Aparicio

"Para lo que podía haber sido, no ha ido mal". Esta frase podría ser, perfectamente, el resumen del 18º congreso del PSOE-Aragón. El partido ha resuelto el relevo de Javier Lambán con menos estridencias de las previstas y ha encumbrado a Pilar Alegría con un 93,06% de los votos a favor de la nueva ejecutiva. Pero esto no quiere decir que todo el mundo haya terminado contento. El inicio de esta nueva etapa deja grandes 'olvidados', sobre todo, en Zaragoza capital, un resquemor con nombres propios que podría marcar el próximo congreso provincial.

El enfrentamiento entre los fieles al exsecretario general y el sector sanchista amenazaba con romper el partido en dos, pero la sensación es que la configuración de la nueva ejecutiva y la integración del 'bando perdedor' han permitido suavizar el golpe e incluso podría ayudar a coser un partido que tiene el reto de arrebatar el Pignatelli a Jorge Azcón en poco más de dos años.

Sin embargo, la apuesta por una ejecutiva joven y municipalista ha dejado fuera a históricos dirigentes socialistas. En ella no está representada la agrupación de Carlos Pérez Anadón (Delicias), una de las más numerosas de la capital. Tampoco nombres como los de Horacio Royo (Rabal) o Marta Aparicio (Las Fuentes), ausencias que han provocado los primeros recelos y han descolocado al personal.

Muchos no entienden que se prescinda de su experiencia política únicamente para mostrar una imagen de renovación. "Es algo que puede salir medio bien o medio mal. Ha sido muy rupturista. ¿Eso quiere decir que no valemos ninguno? Es la primera vez que se hace algo así, jamás se había visto un planteamiento tan radical con la ciudad de Zaragoza", decía ayer uno de los afectados.

El contrapunto lo pone la irrupción de nuevas generaciones, con presencia del hijo de Carmen Dueso o la hija de Alfonso Gómez en la nueva ejecutiva. Que los secretarios generales de ciudad no entraban en el 'núcleo duro' lo había avanzado la propia Alegría hacía ya días, y pese a que la lista se ha negociado hasta el final, no ha habido una posibilidad real de dar marcha atrás. "La negociación, en muchos casos, ha sido como las lentejas: o las comes o las dejas", comentaba otro de los aludidos.

La cosa no queda ahí. Durante todo este fin de semana, el entorno del secretario del PSOE-Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, y el nuevo vicesecretario general, Darío Villagrasa, ha intentado arañar huecos para dar cabida tanto a la diputada Leticia Soria como al alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz.

Ninguno de los dos ha terminado formando parte de la ejecutiva, aunque Soria podría tener una 'vida extra' y ser nombrada portavoz adjunta en las Cortes de Aragón. A estas alturas se da por hecho que Fernando Sabés sustituirá a Mayte Pérez, y el propio Darío Villagrasa parecía autodescartarse en los corrillos del congreso. Esto, unido a la apuesta por la paridad del PSOE, lleva a pensar que esta segunda voz será de mujer, y Soria aparece especialmente bien posicionada en las quinielas.

En Teruel también echan en falta algunos nombres. Se mantienen los de Pedro Polo (Política Económica y Transformación Digital) y Carmen Soler (vocal), pero desde la actual secretaría provincial se reivindicaba un mayor 'cupo'.

Otra decisión que ha despertado suspicacias ha sido el nombramiento de Simón Casas como número 1 de la comisión de ética. Aunque en su hoja de servicios pesa haber sido el 'alma' del aeropuerto de Teruel, los hay que no entienden que se haya apostado por él teniendo en cuenta que "formó parte del gobierno que se montó con un tránsfuga".

Los apoyos, comparados

La nueva lista ha tenido un respaldo ligeramente inferior al de la última ejecutiva de Javier Lambán. Alegría sumó ayer un 93,06% de apoyos, mientras que el expresidente de Aragón sacó adelante la suya con un 96,55%. También obtuvo mejores números en el comité regional (96,25%), la comisión de ética (96,87%) y el comité federal (95,94%).

Para el sector sanchista, estos 3,5 puntos de diferencia no son para nada significativos. El gran temor era que hubiese de un 20% a un 30% de votos en contra, por lo que cerrar el proceso con más de un 90% se considera un éxito. La sensación es que ha habido un buen cierre. Sobre todo en lo que respecta a la provincia de Zaragoza y Sánchez Quero -un aspecto que se consideraba verdaderamente importante-, y a la integración de Darío Villagrasa.

La prioridad ahora, dicen, es "enfocar bien al adversario" y dejar atrás rencillas pasadas. Esta, en cualquier caso, es todavía una foto parcial del nuevo PSOE. La previsión es que los congresos provinciales ayuden a ver las cosas de otra manera. La principal incógnita es si Sánchez Quero optará a la reelección, una duda que podría despejarse de cara a junio, cuando se celebrará el de Zaragoza.

En Teruel, cada vez va ganando más peso la posibilidad de que Mayte Pérez ponga rumbo a Madrid y sustituya a Javier Lambán como senadora autonómica. Esto llevaría implícita la renuncia de la hasta ahora portavoz a la secretaría del PSOE-Teruel, una incógnita que se resolverá esta misma semana, cuando acaba el plazo para anunciar el nombre.

Los consultados confían en que la foto final una vez pasados los congresos provinciales deje un mayor equilibrio político. "Al final, es lo orgánico lo que va a hacer que haya listas en todos los pueblos y apoderados en todas las mesas. Estos lujos 'visuales' de hacer una megarenovación te los puedes permitir a nivel federal o regional, pero no en el plano provincial. Lo que verdaderamente importa es que haya papeletas en los 290 municipios y eso, sin los diputados provinciales y los secretarios generales es mucho más complicado", recalcan.

El elefante en la habitación

La carrera por suceder a Javier Lambán deja, también, fuegos a medio apagar. Uno de los más grandes está en el Ayuntamiento de Zaragoza y el cambio de bando de Lola Ranera, que terminó precipitando la renuncia de Villagrasa a presentarse como candidato.

Sus compañeros de filas aseguran que la portavoz aún no ha dado explicaciones y creen que hay un debate pendiente. "Es un elefante en la habitación. Hasta ahora se ha tratado de mantener un cierto grado de tranquilidad a la vista de que se estaba en un proceso complejo de congresos, ahora se tendrá que ver todo. Ella misma va a tener que hacer una transición. No puedes pasar de presentar una moción en agosto diciendo 'no' a la financiación de Cataluña y ser ahora la más sanchista del mundo", razonan.