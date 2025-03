Bancalero, ante la cascada de dimisiones en Sanidad: "Lo de dimitir para el mes que viene no lo he visto en la vida"

La situación sanitaria en Aragón, con más de medio centenar de dimisiones anunciadas en respuesta a la reforma de la atención continuada, ha tensado este viernes el pleno de las Cortes de Aragón.

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha tenido que escuchar duras críticas desde la bancada socialista. El resumen, según el diputado Iván Carpi, es que “los gobiernos del PP le sientan fatal a la sanidad pública aragonesa”. “Estamos en un punto de no retorno. La situación actual es insostenible y absolutamente intolerable. El presidente Azcón debe cesarle a usted y a todo su equipo”, ha dicho.

Como ejemplo ha puesto las dimisiones en bloque o la “gravísima decisión” de las unidades docentes de dejar de tutorizar a los MIR. “Desde el PSOE llevamos meses denunciando sus decisiones erráticas, sus formas despóticas y sus ideas absurdas”, ha agregado.

A juicio de la oposición, el deterioro de la imagen de la sanidad pública es “monumental”. “Lo que debería hacer usted hoy, aquí y ahora, es dar un paso al lado y dejar a otras personas más cualificadas y con diferentes ideas la gestión”, le ha dicho Carpi.

Desde el PSOE creen que esto pasa porque Bancalero actúa “siempre sin diálogo, con prepotencia, imposición y tiranía incluso”. “Ha actuado de espaldas a médicos, a enfermeras y al resto del personal y se sorprende de que ahora estén en contra y convoquen una huelga”, ha aseverado.

Para los socialistas, lo mejor sería volver a empezar con el decreto y abrir “un proceso real de negociación tanto con profesionales sanitarios como con el tejido vecinal”. “Busque consensos y tenga como objetivo un modelo de atención primaria que responda a las necesidades de los aragoneses. En definitiva, deje usted de ser usted”, ha completado.

La respuesta de Bancalero no se ha quedado atrás. Para el consejero, la forma en la que se han presentado las dimisiones es lo nunca visto. “Han dimitido para el mes que viene. Yo esto no lo he visto en la vida”, ha asegurado.

Según ha expuesto, el modelo actual de atención continuada “va camino de ser insostenible si no se modifica nada”. “Los puestos de atención continuada son poco atractivos y no hay profesionales suficientes ni relevo generacional. Además, es de justicia con estos profesionales que su equiparación sea exactamente igual a la de sus compañeros de primaria”, ha incidido.

Y no solo de justicia, sino que “es un acuerdo y un compromiso de la sanidad aragonesa con las organizaciones sindicales”. “Queremos actuar antes de que la atención primaria sea insostenible en Zaragoza”, ha subrayado desde la tribuna.

A este respecto, ha resaltado que el nuevo modelo organizativo afecta únicamente a la ciudad de Zaragoza. También ha instado a diferenciar la modificación parcial del decreto con el desarrollo posterior.

“La modificación del decreto hay que hacerla para dar cabida a los acuerdos de salida de huelga firmados por el PSOE con los sindicatos. En cuanto a la propuesta, va a suponer un reparto más equitativo de la jornada complementaria que, de media, supondrá una tarde al mes y un festivo cada dos meses para cada profesional. El objetivo no es otro que equilibrar el número de tarjetas en cada grupo evitando que superen las 1.500. Todo esto lo hacemos pensando en el paciente”, ha aclarado.

La atención, ha apuntado Bancalero, se acometerá en los centros mejor preparados, los de especialidades, donde se podrán hacer pruebas diagnósticas, tanto de imagen como analíticas de sangre, que evitarán el traslado a los hospitales y eliminarán incertidumbres en los diagnósticos.

“El PSOE no ha presentado ni una sola alegación a este modelo. Qué fácil es subirse y encabezar movilizaciones, pero le recuerdo que con los acuerdos de salida de huelga lo firmaron ustedes con las asociaciones”, ha afeado.

Para Carpi, el problema está en que los populares no están cumpliendo lo reflejado en el acuerdo. Prueba de ello es que “los sindicatos que lo firmaron son los mismos que ahora le convocan la huelga”. No lo ve así el consejero, que pese a respetar las movilizaciones, recalca que la inmensa mayoría de las alegaciones presentadas no se refieren al texto, sino que plantean dudas sobre su desarrollo.