Muere el aragonés José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España

El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha fallecido tras una larga enfermedad, según han informado fuentes de la patronal hostelera.

Yzuel, nacido en Sariñena (Huesca), era presidente de la patronal hostelera desde 2017. La última vez que fue reelegido para el cargo fue en junio de 2021.

Con profunda tristeza, comunicamos el fallecimiento de nuestro presidente, José Luis Yzuel,esta noche. Que descanse en paz.



José Luis fue un hombre tenaz, apasionado y entregado, que dedicó su vida a defender con orgullo y compromiso la Hostelería de toda España. Su legado y… pic.twitter.com/v6PTlJ0Sb5 — Hostelería de España (@CEHEhosteleria) March 10, 2025

En febrero del año pasado, Yzuel, compartió en sus redes sociales la mala noticia de que tenía cáncer de páncreas: "He comenzado el año con muy malas noticias personales, el 2 de Enero me fue diagnosticado un cáncer de Páncreas, no operable, no curable", comenzaba el anuncio.

En la segunda parte del post se mostraba animado y oprimista: "Confío que el tratamiento y el ensayo en el que estoy, me permitan aguantar unos años más con los que quiero y me quieren y también que la Virgen del Pilar me ayude en que así sea", desde enero de 2024 cuando le diagnosticaron la enfermedad hasta esta madrugada cuando ha fallecido ha transcurrido un año y 3 meses.

En las redes sociales se suceden los mensajes de cariño y condolencias. La ministra Pilar Alegría, ha publicado en X: "Nos hemos despertado con la triste noticia del fallecimiento de José Luis Yzuel, aragonés de Sariñena, dedicó sus esfuerzos a defender y proteger el sector de la hostelería, tan importante en nuestro país".

Nos hemos despertado con la triste noticia del fallecimiento de José Luis Yzuel, aragonés de Sariñena, que presidía la @CEHEhosteleria y dedicó sus esfuerzos a defender y proteger el sector de la hostelería, tan importante en nuestro país.



Un abrazo a su familia y amigos. https://t.co/FJ8ZbBJAao — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) March 10, 2025

Hostelería de España había convocado el próximo 18 de marzo una asamblea para designar a José Luis Álvarez Almeida nuevo presidente en sustitución de Yzuel.