Sandra Blasco, dos meses sin cobrar la baja laboral por cáncer de mama: "Ya no me queda nada de mis ahorros"

Sandra Blasco fue diagnosticada de cáncer de mama hormonal en 2023. Sin embargo, su lucha personal ha tenido que ir más allá de poder sobrevivir a un cáncer sino también de poder llegar a fin de mes con dos hijos menores a su cargo tras hacer frente a los gastos del tratamiento, desplazamiento y sin cobrar la baja por la Seguridad Social.

Esta mujer de 42 años, vecina de Cuarte de Huerva, solicitó el ingreso de la baja laboral por la Seguridad Social en enero después de que pasara el año y medio que cubre la empresa, en este caso, el Salud al ser enfermera del Hospital Clínico de Zaragoza. Así, denuncia llevar dos meses sin cobrar: "Desde el día 4 de enero que realice el trámite he puesto siete reclamaciones en total", explica Sandra. La última de ellas este viernes 7 de marzo.

El sufrimiento de Sandra comenzó el pasado mayo de 2023 cuando fue diagnosticada de cáncer de mama. El 27 de julio de 2023 le realizaron una mastectomía bilateral y linfedenectomia total en axila izquierda. Tras casi dos años desde comenzara todo sigue con morfina por padecer un síndome neuropático de dolor. Además, le han quedado secuelas en el brazo. En la actualidad, sigue un tratamiento de quimio oral durante dos años que le provoca numerosos efectos secundarios y un tratamiento hormonal de hasta 10 años.

Además de todo ello, lleva dos meses sin cobrar la baja laboral. Según relata la afectada, el estado de su trámite a día de hoy se encuentra "en estudio" tal y como queda reflejado en la página web de la Seguridad Social. "Me he pegado horas de teléfono, escuchando locución tras locución y no he conseguido hablar con nadie y no consigo ninguna cita previa ya sea telefónica o presencial", denuncia Sandra. Así, continúa: "Cada vez que te metes a la página web o llamas por teléfono, te sale la locución y te dice que no hay citas disponibles".

Ante esta situación, admite sentir una gran "impotencia": "Es una indefensión porque no sabes a dónde ir, ni qué hacer, ni con quién hablar", expresa la afectada. Esta mujer ante las ganas de encontrar respuestas cuenta que se acercó a las oficinas de la Seguridad Social de la calle Corona de Aragón: "Me invitaron a marcharme por no tener cita previa". La única respuesta por parte de la Seguridad Social fue una respuesta vía email a una de sus quejas en las que señalan que son "conscientes" del retraso "considerable" por "una serie de causas sobrevenidas".

No solo denuncia el retraso "vergonzoso" del trámite de la baja laboral por enfermedad, sino que también mediante la Seguridad Social ha solicitado el Ingreso Mínimo Vital por el cual "tampoco me han contestado". Además, el pasado 7 de enero le valoró un médico de la Seguridad Social así se le comunicó la apertura de un expediente de inncapacidad que se encuentra en estos momentos en prórroga.

Su situación económica se ve tambaleante además al tener que hacer frente a gastos de su tratamiento como los desplazamientos. Conocedora de la saturación que viven las ambulancias y los servicios de taxi por desplazamientos médicos por su trabajo de enfermera, Sandra decidió no valerse de ellas para trasladarse desde su vivienda en Cuarte de Huerva hasta el hospital.

De esta manera, un familiar le acercaba al centro para sus tratamientos de quimioterapia. Así, solicitó las ayudas por desplazamiento que proporciona el Gobierno de Aragón: "Fueron 32 viajes por 16 goteros y me dieron 6 euros", denuncia. Asimismo, ha tenido que hacer frente a otros gastos como cremas, peluca y pañuelos por los que ha llegado a pagar en total más de 2.000 euros. "Desgraciadamente en este país no se puede tener cáncer", lamenta.

Dos meses sin cobrar y gastos que cubrir se han transcrito en tirar de ahorros y ayudas de sus padres: "Hay gente como yo que vivimos al día, desgraciadamente, que no tenemos ceros en la cuenta como para poder abordar ciertas situaciones. Yo no le puedo decir a mi banco no te pago la hipoteca este mes. O yo voy a comprar al Mercadona y no le puedo decir te pago el mes que viene", reclama. Así, denuncia: "Ya no me queda nada".