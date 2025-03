El PSOE de Aragón se prepara para su cambio de era: preguntas y respuestas a una semana del gran congreso

El PSOE-Aragón está ya solo a una semana de su 'cambio de era'. El próximo domingo, la portavoz y ministra Pilar Alegría tomará a todos los efectos las riendas del partido con el reto de coser las heridas entre el 'sanchismo' y los aún fieles a Javier Lambán y su 'voz propia'.

Lo hará arropada por una nutrida representación del Consejo de Ministros (Bolaños, Rodríguez, Hereu, Cuerpo y Albares), por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el propio Pedro Sánchez.

El momento no parece el mejor. La cesión de las competencias de inmigración al Gobierno catalán acordada con Junts y la polémica en torno a la quita de la deuda ha cargado de argumentos al PP para dar una agitada bienvenida a la que será la rival de Jorge Azcón en las urnas en las autonómicas de 2027.

Este viernes se desvelaba una de las grandes incógnitas y se ponía nombre a la nueva secretaria de Organización. La elección de Manuela Berges, alcaldesa de Pedrola, manda también un mensaje: se trata de una persona de total confianza; una apuesta "valiente y decidida" que no deja resquicios de duda, según los afines a la ministra.

Otra de las posibilidades era haber puesto algún nombre procedente de Huesca, una alternativa que quedó relegada para no 'comprometer' el futuro de la provincia.

Resuelta esta pregunta se abren otras: ¿Quién asumirá la portavocía de las Cortes de Aragón? ¿Y quién sustituirá a Lambán como senador autonómico? Para conocer las respuestas habrá que esperar, previsiblemente, a que pase el congreso.

En el caso del senador, todo está entre las provincias de Zaragoza y de Teruel. Mientras, en el del Parlamento, los consultados dan por hecho el relevo de Mayte Pérez. Darío Villagrasa es uno de los mejor posicionados para ser la nueva voz de los socialistas en las Cortes, pero no el único.

Aunque su currículum, sus formas y su saber hacer lo avalan, tampoco se ven con malos ojos nombres como los de Iván Carpi, que en las últimas semanas ha ido ganando peso con sus críticas al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero; Marcel Iglesias, hijo del histórico dirigente socialista, o el propio Fernando Sabés.

Pase lo que pase, Villagrasa es un político "muy a tener en cuenta", según el entorno de la ministra. Con la ejecutiva sí es previsible que se vayan conociendo nombres conforme avance la semana. Huesca asumirá el número de representantes que les correspondan sin 'peros', siendo Teruel -controlada por Mayte Pérez- la federación que podría presentar más reparos. En el caso de Zaragoza, no es descartable que se sumen nombres como el de Jesús Morales, alcalde de Quinto, que ha arropado a Alegría en prácticamente todos los grandes momentos de los últimos meses.

El punto de inflexión

Para muchos socialistas, el verdadero punto de inflexión estará en el porcentaje con el que salga adelante la nueva ejecutiva. ¿Y de qué dependerá? Principalmente, de su configuración; de que aúne todas las sensibilidades y los vencedores no pasen 'por el rodillo' a los vencidos. "También habrá que tener en cuenta los resquemores que queden. El voto es secreto, y podría haber algún voto de castigo por no haber superado el proceso de primarias", advierten fuentes próximas a la ministra.

Otro de los momentos 'cumbre' será el discurso de Javier Lambán. En su última intervención en la sede de Conde de Aranda no entró en polémicas, aunque meses atrás ya había dejado claro que, en su opinión, Pilar Alegría no era su sucesora natural.

Más allá de los nombres, la gran pregunta es: ¿cómo quedará el partido tras el 16-M? Uno de los casos más paradigmáticos es el del Ayuntamiento de Zaragoza, donde se sigue viviendo una calma tensa semanas después de que Lola Ranera diese un volantazo y terminase decantando el proceso en favor de Pilar Alegría sin ni siquiera llegar a las primarias.

El 'efecto Alegría' se ha notado ya en nombres propios como el de Ros Cihuelo, que ha adquirido un mayor protagonismo y ha dado varias ruedas de prensa tras años en un impuesto segundo plano.

¿Un PSOE unido?

Los consultados coinciden en que si de este congreso no sale un PSOE unido tampoco saldrá uno más confrontado. "Puede que a algunas personas les cueste un poco más el cierre. Al fin y al cabo, la candidatura de Darío se lanzó con mucha fuerza. Hubo un empeño muy fuerte por dar la batalla y ahí ha quedado un poso", recuerdan.

Otros, también en este sentido, confían en que Alegría sea capaz de coser el partido. "Sin gobernar es complicado, pero un secretario general que no fuera ministro lo tendría aún más difícil. No es la primera vez que nos abrimos en canal. Ahora solo falta no cerrar en falso. Contentos no podremos salir todos, pero creemos que, poco a poco, se dará la vuelta a la inercia que existía hasta ahora", resaltan.

El principal anhelo es que, con estos mimbres, el PSOE recupere "la confianza de la gente" y sea capaz de batirse con un Jorge Azcón que tiene todas las encuestas a su favor. El proceso de renovación no terminará, en todo caso, el próximo domingo, ya que tras el congreso regional vendrán los provinciales, otro termómetro con sus propias incógnitas, como la continuidad de Sánchez Quero o Mayte Pérez, que permitirá ver hasta qué punto sale verdaderamente unido el PSOE de toda esta renovación.