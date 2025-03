Aragón recurrirá la cesión de la inmigración pactada por PSOE y Junts: "Ellos mismos dijeron que era imposible"

El Gobierno de Aragón recurrirá la cesión de las competencias de inmigración acordada por PSOE y Junts. Lo hará plasmando “las palabras del propio presidente del Gobierno”, de la portavoz, Pilar Alegría, y del ministro del Interior, declaraciones en las que “hacían referencia explícita al artículo 149 de la Constitución” para rechazar esta posibilidad.

Todo eso, ha advertido el presidente Jorge Azcón, era “antes de que tuvieran que pagar un precio político”; antes de aceptar “un trágala de los independentistas catalanes”. Ese artículo 149 dice que el Estado tiene “competencia exclusiva” en “nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”. “Las declaraciones que hizo el Gobierno de España sobre la inmigración no dejan lugar a dudas. Decían que eran competencias indelegables. Lo de ahora tiene que ver con la necesidad de seguir manteniéndose en el poder, no porque estuviera en el programa electoral del PSOE o fuera una de sus propuestas”, ha recalcado.

A este respecto, ha criticado que Sánchez vuelva a “desmantelar” políticas nacionales que corresponden a la organización del Estado, “políticas que ni siquiera los representantes del Partido Socialista aceptaban y veían en su momento”. “Lo pueden explicar como quieran, pero jurídicamente son ellos mismos los que han establecido que era imposible”, ha afirmado.

Presupuesto autonómico

Azcón también se ha referido al presupuesto de 2025. El dirigente autonómico ha recordado que los de 2024 fueron aprobados en las Cortes de Aragón con “un amplio respaldo”. “Esa es la línea de trabajo que esperemos que continúe este año”, ha expuesto.

Pese a todo, por ahora “no hay cambios”. “Para aprobar un presupuesto es evidente que se necesita una mayoría y nosotros no aplicamos el rodillo como gobiernos anteriores, que no aceptaban ninguna de las enmiendas que se podían trasladar desde los partidos de la oposición. Eso yo lo he sufrido en muchas ocasiones y no ha sido como nosotros aprobamos el presupuesto en el 2024. Lo hicimos hablando con todas las formaciones políticas y nuestra intención es seguir haciéndolo”, ha resaltado, sin poner fechas.