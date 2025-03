Azcón acusa a Sánchez de "desguazar" el Estado al ceder la inmigración a la Generalitat: "Vuelven a doblegarse"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha acusado este martes a Pedro Sánchez de "desguazar" el Estado por la cesión de las competencias de inmigración a la Generalitat. "Creo que es otra parte del precio que tiene que pagar para seguir en la Moncloa", ha dicho.

Como ejemplo ha puesto los indultos a los condenados por el "golpe independentista", la ley de amnistía o la quita de la deuda, rechazada tanto por Aragón como por el resto de comunidades del PP.

"Es incomprensible. Y más cuando estos días hemos tenido la oportunidad de ver a la portavoz del Gobierno de Sánchez, Pilar Alegría, hablando de que las competencias de inmigración eran del Estado", ha recordado.

Entonce dijo que "era imposible que una comunidad como Cataluña entrara a gestionarlas". "Vuelven a doblegarse ante las exigencias de los independentistas con el único objetivo de que Sánchez siga en el poder. Esto no se hace pensando en mejorar las políticas de inmigración, sino pensando únicamente en sus intereses particulares", ha remarcado.

Para Azcón, Sánchez y Alegría "han vuelto a mentir" a todos los españoles. "Tuvimos la oportunidad de oír de su boca que esto no iba a ocurrir, que eran incompetencias indelegables. Otra vez han vuelto a no decirnos la verdad. Lo hicieron con los indultos y con la amnistía y ahora lo están haciendo con un tema tan sensible y tan importante como son las competencias de inmigración", ha lamentado.

