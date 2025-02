El PP exige la dimisión del alcalde que se dio un festín con dinero público: “No puede seguir un segundo más”

El PP ha exigido este viernes la dimisión inmediata de Lucio Cucalón, el alcalde del PSOE que se dio un festín con dinero público. La portavoz popular en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Maricarmen Lázaro, cree que después de que EL ESPAÑOL DE ARAGÓN haya publicado que gastó 400 euros en una comida con jamón de bellota, ostras y gamba roja “no puede seguir “ni un segundo más en el cargo” y que si no se aparta por voluntad propia, el PSOE “debería cesarlo”. “A mí no me gustaría tener un compañero de partido que haga estas acciones. Entiendo que tomarán las medidas oportunas”, ha declarado.

“Parecerá exagerado, pero a mí me rasga el alma que un alcalde de un municipio de la provincia se gaste el dinero de sus ciudadanos, dinero que tendría que ir a cubrir las necesidades públicas, en comidas pantagruélicas. Es algo que nos sonroja, que nos avergüenza y que no tendría que ser noticia en el siglo XXI”, ha recalcado la también alcaldesa de Urrea de Jalón, un pueblo de 440 habitantes muy similar en tamaño a Aguarón.

En su opinión, Cucalón -que ya fue alcalde de este municipio entre 1987 y 2019 y volvió a ser reelegido en 2023 pese a ser condenado por acoso laboral a dos trabajadores de la comarca Campo de Cariñena, sentencia que tiene recurrida ante el Supremo, y a tener otro frente judicial abierto por un presunto delito de falsedad documental-, debería marcharse hoy mismo.

El tique del festín de Lucio Cucalón. E. E.

“Desde el año 2007 al 2019 cobró asistencias y dietas en su municipio por valor de 80.000 euros. Pero esto no le parece suficiente y también tiene que cargar a las cuentas públicas comidas de gamba roja o jamón de jabugo, cosa que no entendemos. El municipio de Aguarón, ‘gracias’ a la gestión de Lucio Cucalón, está en quiebra técnica”, ha subrayado.

A este respecto, ha recordado la polémica creación de una sociedad municipal para levantar un polígono industrial “fantasma” que nunca se llevó a cabo. “El municipio tiene un millón y medio de euros de deudas en las cuentas públicas, cuantía que va en contra de los servicios que deberían recibir los habitantes. Yo desde aquí no puedo sino reclamar la dimisión inmediata del señor Cucalón y pedir que estos hechos no se vuelvan a repetir. Es absolutamente lamentable que un representante público se gaste el dinero de todos en este tipo de cosas”, ha dicho a las puertas de la Diputación.

En su opinión, las cosas de trabajo de los ayuntamientos se tendrían que resolver “en los despachos”. “Las comidas que cada uno hacemos las podemos hacer dentro del ámbito privado y no es obligatorio tener una comida de trabajo. Es más, tú puedes tener una reunión de trabajo y luego irte a comer, pero la comida la tendrías que pagar tú”, ha aseverado.