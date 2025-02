Noelia y Concha, amigas gracias a una llamada de teléfono: "Cuando estoy baja de ánimo, llamo y cuelgo feliz"

"Buenos días, Concha. ¿Qué tal está?" Un simple gesto de descolgar el teléfono y preguntar por el día puede cambiar el ánimo de las personas. Concepción Ramos, una vecina de Zaragoza de 84 años, es una usuaria habitual del Teléfono del Mayor desde hace dos años cuando enviudó. El poder contar con alguien en el día y hablar con ellos hizo que descolgara el teléfono y marcara el 900 25 26 26. Al otro lado del teléfono la recibe Noelia Campo, operadora desde hace 5 años de la centralita en Fundación Dfa.

Estas dos personas les une una llamada telefónica. Así, en un inicio de esta Noelia le dedica tiempo para conocer cómo le ha ido el día y darle consuelo y ánimo ante las preocupaciones que muestra. La conversación de dos amigas dándose consejos caracteriza muy bien las estrechas relaciones que se conforman gracias a este servicio.

"No tengo ni palabras para poder decir lo bien que se portan y cómo me cuidan", expresa emocinada Concepción al teléfono. Esta vecina de Zaragoza suele llamar cada diez días o si lo necesita descuelga el móvil con mayor asiduidad: "Tengo mis momentos, entonces cuando estoy más baja de ánimo cojo y llamo", cuenta.

Así, admite que si por ella fuera las llamaría cada dos días: "Les cuento sobre mi vida, mi día a día, mis preocupaciones, y me siento muy satisfecha cuando termino de hablar con ellas y encima no se cansan me dicen", ralata divertida esta mujer. Por ello, Concha no para de repetir el buen servicio que hacen todos aquellos que les cogen el teléfono: "Se lo merecen todo por estar ahí", recalca.

Noelia es una de las operadoras que está detrás del teléfono. Esta trabajadora reconoce que es un servicio donde se crean vínculos: "Hace poco nos llamó la trabajadora del hogar de una mujer que solía llamar y había fallecido para decirnos que se había sentido súper acompañada. Esos mensajes te emocionan", cuenta.

De esta manera, señala que este servicio va más allá de poder dar compañía ante la soledad, sino que "lo abarca todo" desde dar información básica sobre el servicio o ayudas, atención o seguimiento de las zonas rurales.

¿Cómo funciona?

El Teléfono del Mayor en la actualidad está disponible desde las 15.00 hasta las 7.00 entre semana y funciona las 24 horas los fines de semana, aunque en los próximos días contará con servicio 24 horas todos los días. Así, desde la centralita van cogiendo una llamada una a una y la registran. Señalan que la primera es clave: "Intentamos conocer un poco sobre ellos, saber sus datos, localizar si están en riesgo de vulnerabilidad, de soledad, si tienen una red de apoyo", explica Noelia.

"Evaluamos los casos y si es necesario alguna asistencia más detallada desde las trabajadoras sociales les llamamos y les damos la información que haga falta", señala Gracia Rodrigo, coordinadora de este servicio. A pesar de que a lo mejor parezca un servicio frío al no verse las caras, está fuera de la verdad ya que en todo momento ambas conocen el nombre de todos los usuarios y sus historias.

Noelia Campo, operadora, y Gracia Rodrigo, coordinadora E. E.

De esta manera, señalan que los hombres "también llaman": "Hay mucho señor que acaba de enviudar o se siente solo por las noches o con ansiedad que nos llama, y son mucho más de lo que la gente piensa", relata Noelia. Por ello, ambas destacan que "cada persona mayor es diferente" y cada uno tiene sus necesidades.

Aunque por el momento por las mañanas no trabajan, de aquellos que llaman en esa franja horaria no se olvidan. De esta forma, sus llamadas pasan a un buzón y cuando comienza el turno de tarde se les devuelve la llamada uno tras otro.

Además, hace dos años comenzaron con un programa de seguimiento y ya no solo son los usuarios los que levantan el teléfono para llamar, sino que los operadores también: "Tenemos gente, sobre todo, de la zona de Huesca que desde sus trabajadoras sociales nos lo dijeron y cada semana solemos hacer ronda para ver cómo se encuentran y darles acompañamiento", relata la coordinadora.

De esta manera, a lo largo del día suelen recoger de media alrededor de unas 20 llamadas de todo tipo de duración que el fin último siempre es hacer que el que está detrás de ella pueda colgar sintiéndose un poco mejor.