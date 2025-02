El PP mete presión a Vox: si no hay nuevos presupuestos este 2025 no habrá bajada de impuestos en Aragón

El PP redobla la presión a Vox. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha advertido este jueves de que si no hay nuevos presupuestos este 2025 no habrá bajada de impuestos. Una prórroga nunca es buena, ha reconocido a preguntas de CHA, pero "si no se dan las circunstancias", no llevarán las cuentas al Parlamento.

"Que haya presupuestos es lo normal en una administración, no lo voy a negar. Pero últimamente, en nuestro país, lo anormal se ha convertido en lo normal. Hoy por hoy, el Gobierno de España gobierna con unas cuentas prorrogadas que no se corresponden con la actual mayoría parlamentaria", ha resaltado.

Con la prórroga en vigor, el Ejecutivo aragonés ha buscado "preservar los servicios públicos esenciales y priorizar los gastos fundamentales". "Los capítulos de gasto corriente son los menos afectados, los gastos de personal están plenamente garantizados", ha asegurado.

Las transferencias corrientes constituyen uno de los temas más complejos. "Hicimos una consulta a los servicios jurídicos. Siempre y cuando justifiquemos que sea para el normal funcionamiento de la Comunidad se podrá hacer un convenio, un acuerdo o buscar una fórmula para que se pueda seguir recibiendo la subvención. Con otras que son de otro tipo sí habrá su dificultad", ha reconocido.

Respecto a las inversiones, ha afirmado que aquellas que contaban con plurianuales "seguirán funcionando con normalidad". "Además, se podrán llevar a cabo todos los gastos nuevos que sean imprescindibles para el funcionamiento de los servicios públicos", ha añadido.

Sí habrá afección en las operaciones financieras, ya que no se podrá ampliar el crédito para asumir nuevas operaciones o inversiones financieras. "No es lo más cómodo para un gobierno, lo tengo súper asumido, pero vamos a intentar por todos los medios que haya presupuesto. Que tenemos proyectos y decisiones que dependen de unos presupuestos, así es. Pero no solamente depende de nosotros, sino de los apoyos parlamentarios", ha resaltado.

Para el portavoz de CHA, José Luis Soro, el Gobierno de Jorge Azcón se está quedando sin excusas. Especialmente teniendo en cuenta que la próxima semana se votará en el Congreso el fondo de 87 millones reclamado para compensar la pérdida de ingresos del Estado por la despoblación.

Para el diputado, la prórroga tiene una enorme trascendencia. "En la anterior legislatura decían que demostraba el fracaso del presidente, que cuando alguien se niega a presentar el presupuesto se niega a gobernar. Refleja que son rehenes de la ultraderecha. No eche balones fuera y explique las consecuencias", ha añadido.

Soro ha mostrado una preocupación especial por la prórroga de los créditos destinados a financiar el funcionamiento de los servicios, así como por el futuro de las subvenciones dirigidas a las entidades sociales y a las personas más vulnerables: "Tememos que se abra la puerta a la arbitrariedad".

Respecto a las subvenciones directas, ha preguntado si se va a recurrir a la fórmula del decreto ley, criticada cuando el PP estaba en la oposición. "Dijeron que, jurídicamente, ese procedimiento estaba metido con calzador. ¿Va a usar usted el calzador?", ha dicho.

Desde CHA temen que si no hay presupuestos en 2025 tampoco los haya en 2026 ni 2027 y que el PP "siga tirando" con las cuentas prorrogadas, lo que ocasionaría un problema "muy serio".

"No soy Rappel", le ha contestado Bermúdez de Castro, que ha resaltado que aquellas subvenciones nominativas que se puedan sacar por concurrencia nominativa "saldrán".

En su opinión, si impera el sentido común habrá presupuestos. "Si no, trabajaremos todo el año para que la prórroga afecte lo menos posible a los ciudadanos", ha avanzado.

Desde el resto de grupos, Alberto Izquierdo (PAR) ha instado a CHA a ser responsable y facilitar la aprobación de las cuentas "para evitar que la ultraderecha ponga su sello". Álvaro Sanz (IU) ha afeado a los populares que sigan "atrapados en la esquina derecha del tablero político" y Andoni Corrales (Podemos) ha advertido de que las consecuencias de las prórrogas tienen "cara y ojos", ya que hay muchas entidades que están "en el limbo" y siguen prestando el servicio pese a no haber recibido "un euro" del Gobierno de Aragón.

Mientras, Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe) cree que Azcón ha faltado a su responsabilidad al no presentar el presupuesto y definir sus prioridades y Fermín Civiac (Vox) ha acusado al PP de incumplir la ley al no haber presentado un borrador antes del 1 de octubre. "Una prórroga indefinida es negativa. Transmite una imagen de debilidad también a nivel económico", ha expuesto.

Por su parte, Óscar Galeano (PSOE) ha dicho que el PP debería haber hecho el esfuerzo negociador hace ya meses, y que tendría que ser más responsable con las entidades del tercer sector, ya que "les va la vida en ello". "Hay gente que necesita esa subvención nominativa para sobrevivir. La prórroga genera incertidumbre, burocracia y más inseguridad jurídica", ha recalcado.

La parte positiva, según el consejero de Hacienda, es que el superávit previsto supondrá una amortización de los créditos más caros que se traducirá en una bajada de los gastos financieros. "Que no se hayan actualizado las entregas a cuenta sí es un problema para Aragón; un problema a corto plazo de tesorería", ha afirmado.