Azcón presentará un proyecto de presupuestos en Aragón pese al órdago de Vox con la inmigración pero no pone fecha

El PP presentará un proyecto de presupuestos en Aragón pese al órdago de Vox, que suspendió las negociaciones en todas las comunidades en las que se necesitan sus votos por el reparto de migrantes. En este caso, las conversaciones ni siquiera habían empezado, pero el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha garantizado que su Gobierno llevará un borrador a las Cortes, sin entrar en plazos.

El líder popular ha remarcado que la postura del PP con la inmigración “está decidida a nivel nacional” mediante el acuerdo suscrito entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente de Canarias”. “Nosotros hemos definido claramente cuáles son los puntos que defiende el Partido Popular. Y esos puntos los defendíamos ayer, los defendemos hoy y los vamos a seguir defendiendo mañana. Lo que piensen otras fuerzas políticas es lo que piensan otras fuerzas políticas. Nosotros ya hemos dicho lo que pensamos y lo hemos demostrado con hechos”, ha agregado.

Pese a remarcar que Aragón acepta los acuerdos para acoger a menores no acompañados, se ha preguntado por qué no lo hacen en Cataluña o País Vasco.

Lejos de ahondar en la polémica, Azcón ha insistido en poner el foco en el fondo de compensación que Aragón reclama al Gobierno de Pedro Sánchez por la pérdida de ingresos del Estado por la despoblación. Ese, en su opinión, es “el debate fundamental”, ya que la región ha aportado “más dinero a la caja común”, pero percibirá 87 millones de euros menos. “Nuestro problema es ese, no lo que decida una u otra fuerza política. Mi posición no ha cambiado, creo que es la que tenemos que defender todos los aragoneses”, ha recalcado antes de prometer “dar la batalla”.

En esta línea, el presidente autonómico ha afirmado que lo importante no es solo que Aragón tenga presupuesto, sino “que sea justo” y que no reclamar esos 87 millones supondría una dejación de funciones. La Comunidad, ha destacado, tiene que “levantar la voz” porque el problema del fondo de compensación no va a ser exclusivo de este año. “Si el sistema de financiación no cambia será para este año, para el siguiente y para el siguiente. Las tendencias demográficas no cambian de hoy para mañana”, ha razonado.

Pese a las continuas preguntas con los periodistas, el líder popular no ha fijado horizonte temporal para el borrador. “Cada día tiene su afán”, ha continuado, sin aclarar si estará o no antes de final de año. A este respecto, ha confirmado que tampoco ha habido conversaciones con el PAR y Aragón-Teruel Existe, las formaciones que apoyaron las cuentas en 2023. La situación, en este sentido, “no ha cambiado”.