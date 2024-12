Azcón pide responsabilidad a Vox tras su "chocante" ultimátum: "No es razonable bloquear los presupuestos"

La decisión unilateral de Vox de "suspender" las negociaciones presupuestarias en las comunidades en las que el PP necesita sus votos para sacar adelante las cuentas de 2025 ha sacudido el tablero político en Aragón.

El Gobierno de Jorge Azcón ha emitido un comunicado en el que reitera la "necesidad" de que "impere la responsabilidad" en el debate presupuestario. Aunque las negociaciones no habían comenzado -el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, no se ha cansado de repetir en las últimas semanas que su teléfono seguía sin sonar- el dirigente popular anunció en uno de los últimos plenos su intención de llevar un borrador presupuestario a las Cortes de Aragón, una posibilidad que ahora se aleja y que acerca a la región a una prórroga presupuestaria.

En los pasillos de La Aljafería y el Pignatelli se lleva ya semanas hablando de una posible prórroga, un escenario que no incomodaría en exceso a los populares, que contarían con una extensión de uno de los presupuestos más expansivos de la historia de la Comunidad.

El propio Ejecutivo autonómico incide en que, en el caso de Aragón, no cabe hablar de suspensión, puesto que las conversaciones entre los exsocios "ni siquiera han empezado". Hasta ahora, Azcón había ligado las cuentas a la aprobación de un fondo de 87 millones de euros para compensar el descenso de la financiación estatal por la despoblación. También había achacado el retraso a la incertidumbre existente con el techo de gasto.

Para el PP, "no es razonable bloquear los presupuestos que necesita la Comunidad vinculándolos de forma determinante al problema de la inmigración", un asunto "de ámbito estatal e internacional".

A este respecto, desde el Gobierno aragonés subrayan que la Comunidad vive "un momento extraordinario desde el punto de vista de las inversiones y el desarrollo económico", por lo que resulta "chocante" que Vox no quiera participar "en su plasmación en la realidad social aragonesa a través de las cuentas públicas". Y más aún, resaltan desde la DGA, cuando "hay muchísimos más postulados que aproximan a PP y Vox en esta materia que los que los diferencian".

Si no hay presupuestos correrían peligro reformas como la del impuesto de Sucesiones anunciada por el propio Azcón en el debate sobre el estado de la Comunidad. También la del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), que beneficiaría a las familias numerosas con más de tres hijos.

Líneas rojas

En los últimos meses, Vox ha tratado de sumar al PP a su cruzada contra la inmigración ilegal, lo que les ha llevado a quedarse solos en varias votaciones. El exvicepresidente Nolasco hizo suyas las líneas marcadas desde Madrid -con la inmigración como línea roja de la negociación- y ha ido endureciendo el tono en cada 'choque' con Azcón.

Ahora se abre un escenario que podría ir más allá del Gobierno de Aragón, ya que, en Zaragoza, el PP de Natalia Chueca también necesita a la formación, liderada por Julio Calvo, para sacar adelante las cuentas. En este caso no solo están en juego los presupuestos, sino que también están por decidir las ordenanzas fiscales de 2025.

El ultimátum de Vox también ha provocado reacciones más allá del Gobierno de Aragón. Para el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, este es un capítulo más de la relación de amor-odio de PP y Vox. "Ahora, la emergencia social es la inmigración, cuando antes era la okupación. Al final, el miedo es el elemento en el que Vox se mueve con soltura", critica.

A su juicio, todo lo que está pasando "es un teatro". "Y no me lo creo. No creo que Vox haya roto las negociaciones. Simplemente sigue en ese teatro permanente. Espero que algún día al señor Abascal le den el Goya. Está actuando de maravilla, sobre todo para sus intereses electorales", ha agregado.