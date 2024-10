Podemos e IU tampoco garantizan su apoyo al acuerdo sobre financiación propuesto por Azcón

Podemos e Izquierda Unida (IU) tampoco garantizan su apoyo al acuerdo sobre financiación propuesto por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y podrían terminar saliéndose de la foto como CHA, que en el reciente debate sobre el estado de la Comunidad definió la negociación como "un paripé", si las conversaciones se tuercen.

Los morados decidirán su voto cuando tengan el documento delante, y desde IU recalcan que no entrarán en ningún acuerdo frentista que se limite a cargar contra Cataluña. El portavoz de Podemos, Andoni Corrales, asegura que por el momento "no hay nada", ya que la negociación quedó en pausa "hasta después del debate".

Según cuenta, el borrador inicial era "100% aceptable por todos"; tan "blanco" que ningún partido podía ponerle pegas, No obstante, está por ver cuál es el resultado, qué propuestas se incluyen y cuáles quedan fuera. "Por ahora no puedo decir si entraremos o terminaremos saliendo. Tendremos que analizar si seguimos estando cómodos con la versión final o limarla en caso de que haga falta", explica.

Para Álvaro Sanz, lo importante es acordar una postura que "sirva para paliar los problemas del territorio". Un aspecto fundamental, en su opinión, es ver de dónde se sacan los ingresos. La formación reclama "corresponsabilidad fiscal" y progresividad para evitar procesos de 'dumping fiscal'. "Hay que tratar todos estos componentes, y no solo de los que el PP quiere hablar", expone.

Pero "las actitudes" del presidente aragonés, dice Sanz, "no ayudan para nada". Tampoco el resultado de la bilateral con Sánchez, "un paripé" en su opinión. "Tenías las decisiones ya tomadas. Me presenté con propuestas y no escuchó", recuerda en referencia a la ronda de contactos en el Pignatelli.

Los partidos creen que hasta que no se aborden las resoluciones del debate sobre el estado de la Comunidad "no quedarán las cartas marcadas". Salvo sorpresa, en la foto sí estará el PAR. Su portavoz, Alberto Izquierdo, confirmó ayer que se mantiene "en el principio de acuerdo" entre críticas a CHA.

"El señor Soro va a tener que explicar a los aragoneses por qué se baja del carro. ¿O es que él tenía un documento cerrado que los demás no? Lo que hizo ayer es un asunto cosmético- ¿Qué pasa, que desde Sumar les han dicho que no podían llegar a un acuerdo con el resto de fuerzas? ¿O cómo funciona esto?", se preguntó.

Por su parte, desde Aragón-Teruel Existe remarcaron que no van a admitir una mera reedición de los acuerdos de la legislatura pasada. "Es imprescindible introducir en el modelo de financiación la corrección de los déficits históricos que hay con determinados territorios. En concreto, con las áreas despobladas de Aragón, entre ellas la totalidad de la provincia de Teruel", indican fuentes del partido.

¿Qué hará Vox?

También falta por saber qué hará Vox, el único partido que se desmarcó del anterior acuerdo. Su portavoz, Alejandro Nolasco, mantuvo ayer su postura. "Nosotros lo que decimos es muy sencillo. Si ese escrito es un rechazo al cupo catalán, podrán contar con Vox. Pero si además de ese rechazo hay una defensa de 17 mini-estados o reinos de taifas, ahí no nos van a encontrar", explicó a la espera de ver el texto definitivo.