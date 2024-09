Vox seguirá presidiendo el Parlamento aragonés: las Cortes rechazan echar a Marta Fernández

La diputada de Vox Marta Fernández seguirá presidiendo las Cortes de Aragón tras el rechazo al cambio del reglamento propuesto por Chunta Aragonesista (CHA). La formación ha encontrado el apoyo de su ‘exsocio’, el PP, que ha tachado de “ocurrencia y de pataleta política sin fundamento ni rigor” la iniciativa lanzada desde la izquierda.

“La presidencia actual es igual de democrática que todas las anteriores y emana de unos resultados electorales de mayo de 2023. Otra cosa es que a ustedes no les guste el resultado”, ha espetado Jesús Fuertes, diputado del PP.

Para CHA, era lógico plantear que el órgano que nombró a la presidenta “también la pueda cesar”. Su portavoz, José Luis Soro, ha pedido al resto de diputados votar “pensando en el largo plazo”, pero no ha obtenido una mayoría suficiente. “Somos conscientes de que ahora viene la aprobación del techo de gasto, los presupuestos… Quizá terminen acordándose de este momento”, ha dicho a los populares tras la votación.

En el ‘sí’ han estado, también, el PSOE, IU y Aragón-Teruel Existe. Los socialistas han lamentado que se eligiera a una presidenta que niega la violencia machista. “Solo con esto ya debería estar inhabilitada para ostentar el cargo. Que quien no cree en las autonomías presida el parlamento es incongruente”, ha afirmado la diputada Lorena Canales.

Mientras, IU ha recalcado que no se pretendía quitar a nadie. “El debate de fondo es otro. Tendremos que abordarlo cuando corresponda”, ha dicho Álvaro Sanz. Por su parte, Tomás Guitarte, de Aragón-Teruel Existe, ha incidido en la necesidad de que los miembros de la mesa “no pueden ser más que nadie”. “La situación política actual no es la misma que hace un año y la mesa debería poder, si quiere, reflejarlo. Es justo, democrático y saludable. Pedimos ser coherentes y dar el paso a esta posibilidad”, ha manifestado.

Por la abstención ha optado el PAR, que ha animado a recuperar la iniciativa “al final de la legislatura”. “No se pueden cambiar las reglas del juego a la mitad. No contribuye a la estabilidad, sino todo lo contrario”, ha expuesto Alberto Izquierdo.

Para Vox, este no es, directamente, es el momento oportuno. “Se necesitarían meses de intenso trabajo y no habría unanimidad ni consenso. No buscan mejorar los procedimientos parlamentarios. Quieren hacerlo para satisfacer su sectarismo y aislar a quien piensa diferente. Marta Fernández fue elegida democráticamente. El nombramiento no forma parte del acuerdo de gobernabilidad de Aragón con el PP. Respeten las decisiones que adopta el legislativo pese a los cambios que se producen en el ejecutivo”, ha remarcado el diputado Santiago Morón.

La propia presidenta de las Cortes ha tomado la palabra por alusiones para subrayar que si tiene un perfil político es porque pertenece a un partido político, al igual que el resto de presidentes del parlamento. “Otra cosa es que yo asuma mi papel desde la institucionalidad, que es lo que corresponde”, ha subrayado Fernández.