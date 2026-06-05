Choque total entre Aragón y Urtasun: la DGA le acusa de "racismo institucional" por sus ataques a la sentencia de Sijena

Aragón ha acusado este viernes al ministro Urtasun de "racismo institucional" por sus últimos ataques a la sentencia que obliga al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a devolver las pinturas murales de Sijena.

El titular de Cultura aseguró en una entrevista de RAC1 que el fallo no tenía "ni pies ni cabeza", que era una "vergüenza" y que había que hacer caso a los técnicos del MNAC, que son "los que saben".

Para la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, las declaraciones son, como mínimo, "desafortunadas" y demuestran que Urtasun "no está a la altura" del papel institucional que le corresponde como ministro.

La dirigente popular se ha desplazado hasta el propio museo catalán acompañada por técnicos autonómicos, una visita que, según ha defendido, ya estaba programada "desde hacía unas semanas" y ha sido totalmente "discreta y normal".

Vaquero cree que las palabras de Urtasun son de una gravedad institucional "intolerable", ya que demuestran una "total falta de respeto" por la sentencia judicial. "Menoscaban la separación de poderes, los soportes del Estado de derecho y la democracia", insistía.

En su opinión, lo que tendría que hacer el ministro es defender el patrimonio cultural histórico de todos los españoles y, sobre todo, "la dignidad de los aragoneses".

"No hemos hecho otra cosa que reclamar nuestro patrimonio, historia y raíces. Lamentablemente, se tuvo que recurrir a la vía judicial", recordaba la también consejera de Presidencia.

La DGA ha advertido de que no está dispuesta a que los aragoneses sean tratados como españoles de segunda y ha censurado que Urtasun se alinee con la situación que vive el Gobierno de España, que "no está, ni mucho menos, para dar lecciones" sobre la legitimidad de las sentencias judiciales.

"Estamos viendo permanentemente tácticas para boicotear las causas judiciales en un claro ataque a los jueces, los fiscales y los tribunales", añadía.

Que Urtasun se haya referido en estos términos a la devolución de las pinturas y haya puesto en duda la capacidad de la Comunidad para ejecutar con garantías el traslado cuando "hay una sentencia firme" es, a juicio del Gobierno aragonés, un ejemplo claro de "racismo y supremacismo institucional"; una invitación velada a la insumisión.

"Buscan el ataque permanente y fomentar un espíritu de confrontación cuando entre Aragón y Cataluña siempre ha habido una buena relación social, comercial e incluso cultural. Cataluña es la segunda residencia de muchos aragoneses", señalaba.

Pese a todo, el Ejecutivo aragonés se queda con que el tiempo ha empezado a correr. "Lo quiera o no el ministro Urtasun, la democracia siempre va a ser más fuerte que él", avisaba Vaquero.

A este respecto, ha recalcado que desde el Gobierno de Aragón se ha garantizado que el traslado se hará con total seguridad y ha recordado que no es la primera vez que las pinturas salen del MNAC.

También ha destacado las obras de rehabilitación llevadas a cabo en el monasterio de Sijena, nominado como uno de los 25 mejores trabajos por el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos.

"Puede que para el ministro Urtasun o para el propio MNAC estas sean unas pinturas más, pero para nosotros son las pinturas de la historia de todos los aragoneses", incidía.

Las palabras de Urtasun han provocado reacciones más allá del Gobierno de Jorge Azcón.

El PSOE de Pilar Alegría también se ha desmarcado de su socio en el Ejecutivo central y ha remarcado que las pinturas "deben volver".

Mientras, Aragón Existe ha calificado la actitud del ministro de "vergonzosa".