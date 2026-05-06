Lío en el Ayuntamiento de Zaragoza: ZEC no apoya al PP contra las amenazas a la alcaldesa y el PSOE lo valorará

Ejemplo de las pintadas contra la desokupación del Kike Mur. Ayuntamiento de Zaragoza

Nuevo lío en el Ayuntamiento de Zaragoza. Zaragoza en Común (ZEC) descarta apoyar al PP en su condena a las amenazas a la alcaldesa, Natalia Chueca, por la desokupación de la antigua cárcel de Torrero.

Los populares habían propuesto una declaración institucional al resto de portavoces para mostrar la condena "firme" de la ciudad tanto a las amenazas como a los mensajes de odio que han aparecido en las últimas horas en puntos como la escuela taurina Mar de Nubes, pero solo Vox ha apoyado el texto.

Ni el partido de Lola Ranera ni la formación que lidera Elena Tomás han unido por ahora sus votos, por lo que, si no hay unanimidad, la declaración no saldrá adelante.

Desde el PSOE aseguran que están valorando el texto y que, probablemente, lo apoyarán, pero piden tiempo para analizarlo.

Los socialistas rechazan "firmemente cualquier tipo de violencia, venga de donde venga y se ejerza contra quien se ejerza".

"Hay muchos tipos de violencia y todas hay que condenarlas, pero, lamentablemente, en este Ayuntamiento, seguimos sin tener declaraciones institucionales que condenen la violencia machista desde la entrada de la ultraderecha a las instituciones, la violencia que mata a las mujeres por el mero hecho de ser mujer", explican.

Mientras, desde ZEC han declinado hacer declaraciones.

La declaración, al detalle

En las pintadas se desea la muerte de la alcaldesa, y no solo eso. A raíz de la polémica también se han visto ejemplos de violencia verbal hacia miembros del equipo de Gobierno.

"Estos hechos, que atentan directamente contra la dignidad de las personas y el normal funcionamiento de las instituciones, vulneran los principios básicos de convivencia democrática que definen a nuestra ciudad". decía el texto del PP.

Los conservadores aseguran ser conscientes de que la discrepancia y la crítica forman parte de la vida pública, "pero nunca pueden expresarse mediante intimidaciones o llamadas al odio". "Convertir un desacuerdo en una amenaza supone traspasar un límite que ninguna sociedad democrática puede tolerar", continuaban en la declaración.

Desde el equipo de Gobierno recuerdan que Zaragoza es una ciudad que ha basado siempre su convivencia en el respeto, de ahí que no permita "que se utilice la violencia verbal como herramienta para presionar, condicionar o entorpecer decisiones adoptadas legítimamente por sus instituciones".

La última parte del escrito es, probablemente, la que ha podido levantar más ampollas. En ella se decía que "la antigua cárcel de Torrero es un inmueble público cuyo proceso de recuperación se está llevando a cabo conforme a la legalidad, con el objetivo de devolverlo a su uso legítimo y ponerlo al servicio de los vecinos mediante la creación de un equipamiento social".

"La recuperación de un espacio municipal ocupado de manera irregular no puede verse interferida por amenazas. El Ayuntamiento de Zaragoza y los grupos políticos representados en él reafirmamos nuestro compromiso con el respeto democrático, la protección del patrimonio público y el estricto cumplimiento de la ley, principios esenciales para la convivencia y para el funcionamiento de las instituciones. Ninguna amenaza puede situarse por encima de estos valores compartidos por toda la ciudad", concluía.

Pese a su apoyo, la polémica también ha levantado roces entre PP y Vox. A los de Abascal no les ha gustado que Chueca criticase en una entrevista que ningún partido hubiese condenado las pintadas.

Según dicen, este miércoles ha sido la propia portavoz, Eva Torres, la que ha confirmado su posición al resto de portavoces.

"Buenas tardes. Desde el Grupo Vox condenamos las amenazas y los mensajes de odio, sean quienes sean los que las emiten y sean quienes sean los destinatarios. Nosotros apoyamos la declaración institucional", reza el mensaje.

"No entendemos las declaraciones de la alcaldesa. A la última declaración institucional que se presentó a los portavoces, el Partido Popular tardó tres días en contestar. En ocasiones se ha tardado más de una semana. Nosotros hemos contestado en 24 horas", subrayan desde la formación.

El 'no' de ZEC es un ejemplo más de la tensa relación que existe en estos momentos entre el PP y los partidos de la oposición. Este pasado jueves, durante el pleno, los populares afearon a los socialistas que quisieran alargar la sesión artificialmente con el único objetivo de que la alcaldesa no llegase a la toma de posesión de Jorge Azcón.

Como solución, la regidora cambió el orden del día del pleno, adelantó su comparecencia y asistió al acto, una decisión que le costó críticas en la bancada de la oposición.