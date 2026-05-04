Aznar, en el homenaje a Manuel Giménez: "Sin ETA, Bildu no tendría los escaños para hacer presidente a Sánchez"

Hace 25 años que Manuel Giménez Abad, el que fuera presidente del PP en Aragón, fue asesinado a manos de la banda terrorista ETA. "Ese ya lejano día de 2001 a mi padre le robaron la vida", ha comenzado a recordar su hijo, Manuel Giménez Larraz, durante el acto en homenaje organizado por el PP de Aragón en el Hotel NH Collection Gran Hotel de Zaragoza, este lunes.

En el acto conmemorativo han participado además el expresidente del Gobierno de España, José María Aznar; el presidente del Gobierno de Aragón y presidente del PP de la región, Jorge Azcón; políticos históricos como Luisa Fernanda Rudi o Gustavo Alcalde y familiares del político asesinado por el terrorismo etarra.

El expresidente del Gobierno de España y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, ha reivindicado "la memoria de Manuel Giménez y la de todas las víctimas como un compromiso vigente".

En este contexto, ha asegurado que "sin Bildu, Sánchez no sería presidente, y sin ETA, Bildu no tendría los escaños con los que hacer presidente a Sánchez", y que "la política penitenciaria no puede transformarse, bajo ningún concepto, en moneda de cambio con que obtener apoyos parlamentarios".

"Conmemorar esta fecha no puede limitarse a una simple manifestación de duelo", ha afirmado para añadir que "su recuerdo, en las circunstancias actuales, incita a comprometer un programa, más que a honrar un calendario".

Asimismo, ha insistido en la necesidad de "deslegitimar las coartadas póstumas de ETA" como parte de una tarea democrática pendiente.

Aznar también ha reivindicado la política antiterrorista del PP basada, como ha señalado, que "no necesitaba ocultar ni pactar en secreto". La ha comparado así con la actual "concesión de medidas de lenidad penitenciaria a terroristas convictos. Por pura conveniencia partidista".

"Nos propusimos la derrota integral del terrorismo: la de sus crímenes y la de su estrategia. Y propiciamos las condiciones para hacerla efectiva”. “25 años después, Bildu tiene pactados con el Gobierno los contenidos de una ley de ‘memoria democrática'", ha lamentado.

Por ello, el expresidente ha reiterado que la memoria de las víctimas exige "acción y claridad democrática", y ha defendido que "una paz que no sea un escarnio y una mentira exige señalar la destrucción y la muerte causadas".

Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, en el homenaje a Giménez Abad. PP Aragón Zaragoza

Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha lamentado que "los herederos de ETA hoy tienen voz y voto, y este se ha convertido en un apoyo fundamental para el Gobierno de España".

Lo ha expresado, asegurando así que "jamás" imaginó que "un presidente pudiera caer tan bajo como Sánchez, blanqueando el pasado de quienes asesinaban al pueblo español".

"No estamos dispuestos a normalizar ni silenciar que, quienes aún justifican directa o indirectamente la violencia como medio político, pongan en riesgo los principios fundamentales que sustentan nuestra democracia . Hoy hablamos de Manolo, pero se lo debemos a todas las víctimas del terrorismo", ha concluido su discurso.

"Lo que estaba en juego"

"El 6 de mayo de 2001 mi padre fue asesinado cuando iba camino de un partido de fútbol a La Romareda junto a mi hermano, por quienes durante muchos años se arrogaron la facultad de disponer de la vida de tanta gente inocente", ha relatado el hijo de Giménez Abad.

Con estas palabras ha iniciado su discurso Giménez Larraz, asegurando que aquel día "lo que estaba en juego era algo infinitamente más importante, nuestro derecho a vivir libremente, a triunfar, a fracasar, a enamorarnos, a deprimirnos, a vivir al fin y al cabo".

Porque, ese día ETA no sólo acababa con la vida de "una persona honesta, excepcionalmente íntegra y de un tipo especial, sino que asesinó a una persona que defendía profundamente los valores democráticos de nuestra sociedad", asegura su hijo, 25 años después".

En este sentido, ha declarado que "es imposible comprendernos como sociedad sin recordar aquellos años, por mucho que algunos quieran obligarnos a olvidar".

Más directamente se ha referido a Arnaldo Otegi, líder de la formación EH Bildu, para asegurar que pese a que "cumplió su pena y tiene derecho a ejercer sus derechos, quienes aspiramos a una democracia debemos exigirle ejemplaridad cívica a nuestros representantes políticos".

Durante el acto homenaje también han intervenido los expresidentes del PP aragonés, Luisa Fernanda Rudi y Gustavo Alcalde, quienes han protagonizado un coloquio que moderado Borja Giménez Larraz, hijo del asesinado por ETA hace ya 25 años.