Una fuerte tormenta corta el tranvía en Zaragoza en Parque Goya e inunda varias calles de la capital y su entorno

La tormenta, este sábado en el centro de Zaragoza. E. E.

La fortísima tormenta que ha descargado este sábado por la tarde en Zaragoza ha cortado parcialmente la línea del tranvía y ha causado incidencias en varios puntos de la ciudad.

Según han informado desde el Ayuntamiento de Zaragoza, la circulación de los Urbos 3 ha quedado interrumpida entre la parada de Campus Río Ebro y Avenida Academia General Militar por la inundación del túnel de Parque Goya ,que ha imposibilitado desde hace unos minutos el tránsito.

En el acceso a Parque Goya se ha establecido bus alternativo para dar servicio a esta zona durante media hora aproximadamente, aunque el paso del tranvía se ha restablecido ya entre Campus Río Ebro y Academia.

Esta no ha sido, en todo caso, la única incidencia. De acuerdo con el Consistorio, también se ha producido el corte de la circulación entre La Chimenea y Gran Vía a causa de una caída de tensión. Es el tramo afectado ahora mismo, mientras que el resto sigue en funcionamiento.

Además, debido a la tormenta se ha inundado el paso de la avenida de Navarra, que permanece cortado.

Solo en Casetas, los Bomberos han tenido que hacer una decena de servicios.

Allí se han desplazado tres autobombas y un vehículo de mando para servicios considerados menores, que ya han concluido.

No obstante, los efectivos seguían trabajando en la zona del recinto ferial, junto al Parque de Bomberos, donde continuaban achicando agua.

Tampoco ha salido bien parada la estación de Cercanías de Utebo, también castigada por el efecto de las lluvias.

Múltiples servicios por achiques

Los Bomberos de Zaragoza han tenido que atender esta tarde múltiples servicios por achiques de agua en el Zorongo, la calle de la Aurora de Zaragoza o Juan Domingo Perón y en estos momentos siguen teniendo varios avisos abiertos.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, solo la estación del aeropuerto de Zaragoza -utilizada en estos casos como referencia- ha recogido 22,6 litros por metro cuadrado hasta las 21.00. No obstante, el punto de la Comunidad que ha registrado más agua ha sido Sos del Rey Católico, con 34,2.

Noticia en actualización

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