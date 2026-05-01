Azcón mueve a Carmen Susín al Departamento de Educación tras dejar Bienestar Social y Familia en manos de Vox

Más confirmaciones a cuentagotas en el nuevo Gobierno de Aragón. Como se preveía, Carmen Susín coge las riendas del Departamento de Educación y sustituye a Tomasa Hernández, que no continuará en el Ejecutivo de Jorge Azcón.

El futuro de Susín había quedado en el aire al quedarse Vox con el área de Bienestar Social y Familia, y desde el PP querían a toda costa mantenerla como una de las cabezas visibles del Gobierno.

De ella valoran su gestión y su experiencia en política, clave para un área que tendrá que lidiar con las protestas por la concertación del Bachillerato y empezar a articular la anunciada gratuidad de la educación de 0 a 3 años, entre otras muchas medidas.

Con ello, va completándose el puzle que manejará Jorge Azcón dentro de su nuevo Gobierno, que tendrá seis piezas del PP y tres de Vox.

Susín asumió en agosto de 2023 la Consejería de Bienestar Social y Familia, lidiando con las luchas de Vox contra la inmigración ilegal. Desde su puesto ha batallado contra la política migratoria del Gobierno de España, impulsando numerosos recursos y oposiciones a la labor que se estaba haciendo en Moncloa.

De esta forma, Azcón ya tiene prácticamente diseñada la parte del PP del Ejecutivo. Tras la salida de Bancalero y la confirmación de Susín en Educación, repetirán Mar Vaquero, Octavio López y Roberto Bermúdez de Castro, es decir, el núcleo más duro del presidente aragonés, que incluso ha tenido peso en las negociaciones con los de Abascal en las últimas semanas.

A ellos cuatro se sumará el fichaje estrella de Eva Valle, anunciado en campaña electoral para hacerse cargo de Economía.

En el aire está todavía el nuevo responsable de Sanidad, que se conocerá en las próximas horas, ya que el lunes, a primera hora, tendrá lugar la toma de posesión de los consejeros, antes del primer Consejo de Gobierno.

Además, a lo largo del fin de semana se deberá conocer también los nombres y apellidos de cada consejería, es decir, cómo se repartirá el área de Empleo, Ciencia y Universidades con la salida de Claudia Pérez Forniés, o si las competencias de Economía e Industria vuelven a separarse.

Mientras, queda también por saber los nombres de los miembros de Vox en el Gobierno. El hermetismo es total en las filas de los de Abascal.