Pueyo (CHA) carga contra el "catálogo de ilegalidades" de PP y Vox: "Su prioridad no es nuestra nación, sino el dólar"

Con un tono duro y llegando a tirar del clásico somardismo aragonés, el portavoz de CHA, Jorge Pueyo, se ha estrenado en las Cortes de Aragón con una retahíla de dardos y críticas al acuerdo firmado entre PP y Vox que hará presidente a Jorge Azcón al final de este debate de investidura.

Pueyo ha sido el segundo en intervenir tras el turno de la socialista Pilar Alegría, y ha ido directo al ataque, centrado en la ‘prioridad nacional’ y las posibles irregularidades del pacto entre PP y Vox, que ha tildado como un “catálogo de ilegalidades”.

“Pide el embalse de Biscarrués tumbado por el Supremo, limpieza de cauces, requisitos de arraigo que vulneran regulaciones internacionales, la normativa del padrón que no es autonómica… Mucho cuidado, porque la próxima visita a Madrid no es para ser ministro, sino para dar explicaciones en el Tribunal Constitucional”, ha aseverado el diputado aragonesista.

Pueyo ha tratado de buscar las cosquillas con el concepto de ‘prioridad nacional’, puesto en duda por barones populares como Juanma Moreno o Isabel Díaz Ayuso. Ello le ha servido para invitar a Nolasco a votar en contra de la investidura al “mentirle descaradamente a la cara”.

“Azcón habla de prioridad vecinal aragonesa. Entonces, si viene uno de Extremadura, ¿primará ser español o aragonés? Señor Azcón, si quería deshacerse de Nolasco por ser navarro podía decirlo de otra forma. Señor Nolasco, se le están riendo en la cara”, ha incidido Pueyo.

Asimismo, ha puesto en duda que se defienda la ‘prioridad nacional’ mientras “se aprueban PIGA tan nacionales como los de Microsoft, Amazon o Blackstone” para que “no paguen impuestos”.

“¿Qué prioridad nacional es dar gratis nuestro agua, tierra, electricidad a las empresas del entorno de Trump y ser el patio trasero de EEUU o el basurero de Europa? ¿Dónde está la prioridad nacional cuando ahora mismo hay más madrileños comprando casas en Benasque, Jaca o Panticosa?”, ha afirmado Pueyo.

La “imposición del catalán”

Pueyo ha continuado su minucioso desgranaje del pacto PP-Vox mirando hacia el objetivo de “librar a Aragón de la imposición del catalán”, para lo que ha tirado de historia y de su plurilingüismo.

“Com diu Pep Labat (president de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca): “A la Franja ningú no ha imposat el català, és la llengua de les nostres famílies”, dice en catalán. “Ixe Aragón que sonean ye la culminación d'un etnocidio y las llenguas d’Aragón som de toz nusatros”, añade en aragonés.

Y en castellano, ha hecho mención a uno de los eslóganes más populares de la última semana, aprovechando el Día de Aragón y San Jorge: “Esto es Aragón, y si no les gusta jamás podrán cambiarlo, cambien ustedes, o como dice Ambar: “Si no te gusta, cielico, pues adiós”.

Sanidad y educación

Pueyo también ha tenido minutos para defender los servicios públicos, acusando al PP de favorecer su “privatización” mientras “siguen las manifestaciones, huelgas y concentraciones masivas”.

“Ustedes están podridos y prefieren financiar negocios privados, por razones exclusivamente ideológicas y convertir a un paciente aragonés que sufre en un cliente. Llevan 3 años prometiendo la reforma del Royo Villanova o los nuevos centros de salud, pero mucho anuncio y cero ejecuciones. Hace falta estabilidad, condiciones dignas y planificación real”, ha señalado.

Azcón: “Ha llegado la Chunta antisistema”

Ante estas palabras, Azcón ha respondido señalando a una “nueva” Chunta Aragonesista convertida, dice, en “antisistema” cuando “son una muleta del PSOE”.

“A CHA le va bien cuando al PSOE le va mal. El voto de CHA es fundamentalmente el del fracaso del PSOE. Son un voto refugio. Está muy contento ahora, porque siempre que le va mal al PSOE hay mucha gente de izquierdas que le vota, no por aragonesismo, sino por izquierda. No es un éxito, es el fracaso del PSOE”, ha definido Azcón.

Así, ha echado en cara su ausencia en el acto institucional del Día de Aragón, algo que, a juicio del futuro presidente, solo busca protagonismo, copiando a los partidos independentistas.

“Habla del dólar porque ayer Rufián sacó 50 euros en el Congreso. Y hoy ha venido a hacer la misma parodia que hizo ayer su líder espiritual. Es un golpista que ha intentado romper con la Constitucional y la democracia, y es su líder y su espejo. Mucho Aragón, pero lo que hace es copiar a los catalanes”, ha criticado Azcón.

Respondiendo a la polémica de las lenguas y el catalán, Azcón ha defendido las modalidades lingüísticas del Aragón oriental, el "fragatí" y el "maellano", y reivindica el cierre del Instituto del Catalán.

"Le invito a que haga una manifestación cuando se cierre el Instituto Aragonés del Catalán, a ver si va alguien. No sirve de nada. No hay nadie que lo vaya a echar en falta", ha vaticinado Azcón.