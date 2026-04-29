Primer combate entre Azcón y la nueva oposición: la izquierda busca retratar a PP y Vox con un acuerdo "racista y xenófobo"

Azcón, en su discurso de investidura, ante la mirada de Alegría Cortes de Aragón

Jornada clave en la política aragonesa. Después de meses de espera desde que el 15 de diciembre se convocaran elecciones, Aragón vive este miércoles el ‘Día 0’ de su nueva legislatura con la segunda jornada del debate de investidura y la votación que revalidará la Presidencia de Jorge Azcón con los votos de Vox.

Antes del momento en el que Azcón recibirá sus 40 ‘síes’, el todavía candidato a presidente tendrá que enfrentarse al hueso de su primer ‘cara a cara’ con la nueva oposición, encabezada por Pilar Alegría por parte del PSOE y Jorge Pueyo por Chunta. Ambos ya se frotan las manos para el primer episodio de esta 12ª temporada en las Cortes de Aragón.

Será el regreso de Alegría al Parlamento aragonés, después de una legislatura entre 2015 y 2019 en la que actuaba como consejera de Universidades. Siete años después, vuelve como líder del PSOE aragonés y jefa de la oposición, decidida a “desmontar los bulos” de Jorge Azcón.

En su intervención, que abrirá la jornada a las 10.00 horas, Alegría pondrá sobre la mesa el “sometimiento total” de Azcón a Vox, alertando de que la estabilidad que pretendía ganar con el adelanto electoral está ahora en manos de Vox y, en concreto, de Santiago Abascal.

Será también el estreno de Jorge Pueyo como portavoz y máximo representante de Chunta Aragonesista. Después de dos años y medio calentando en el Congreso, ahora quiere sacar las garras y buscar las cosquillas del Gobierno de PP y Vox.

En su primera intervención en las Cortes, Pueyo quiere hurgar en la forma y el fondo del pacto de PP y Vox, que, a su juicio, incluye "medidas contrarias a derechos que consideramos esenciales".

Quien repite es el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, que opta por marcar distancias con el PP y, sobre todo, con Vox. La formación se centrará en la falta de "ambición" para el "reequilibrio territorial" y, sobre todo, en la corrupción, extrañados de que no haya hecho mención al caso Forestalia.

Cerrará los turnos de la oposición la nueva diputada de IU, Marta Abengochea, que pretende recordar a Azcón que la 'prioridad nacional' supone "normalizar el racismo institucional". También pondrá el foco en un mayor riesgo de "privatización de servicios públicos y venta del territorio al mejor postor".

Durante el discurso de investidura, Azcón ya se dirigió explícitamente a la izquierda, sobre todo en el concepto de ‘prioridad nacional’, pidiendo a estas formaciones que “dejen de rasgarse las vestiduras” y abandonen la “crítica demagógica”.