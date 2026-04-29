Aragón Existe da un "no rotundo" al Gobierno PP-Vox: "La desregulación es una copia barata de Elon Musk"

Aragón-Teruel Existe ha dado este miércoles un 'no' "rotundo y convencido" al Gobierno autonómico "con mayor peso de la ultraderecha en la historia de la democracia de España".

El que durante meses se percibía como un partido bisagra, posibilidad que quedó descartada tras el resultado electoral, ha cerrado la puerta a PP y Vox con duras críticas por utilizar a Aragón "como una pieza más del tablero de juego de la política nacional".

Y "segundas partes nunca fueron buenas", recordaba el portavoz de la formación, Tomás Guitarte. Sobre todo ante lo que, según él, va a ser el Ejecutivo más dependiente de Madrid "desde la recuperación de la democracia".

A su juicio, el acuerdo con Abascal ata al PP "de pies y manos a unas políticas en las que no cree". Como ejemplo ha puesto la prioridad nacional, un "eufemismo" que "nadie sabe explicar con claridad", pero que ahí está.

Guitarte no ha dudado en enumerar las grandes ausencias del pacto, desde el Estatuto de Autonomía y el Estado del bienestar a la mujer o las comarcas.

El diputado cree que las propuestas recogidas son más "guiones de propaganda" y duda de que Vox se atreva a paralizar los proyectos de Forestalia, por lo que sus quejas podrían quedarse "en agua de borrajas".

"Antes que buen gobierno, que no citan, prefieren la desregulación, pero de momento es solo un cargo. Su finalidad, estamos seguros, no será el buen gobierno sino el desmantelamiento del estado de bienestar y del estado autonómico. Es decir, recortes en los derechos de las personas acompañados de rebajas de impuestos", completaba Guitarte.

A su juicio, esta desregulación "suena a chiringuito"; una copia barata de las responsabilidades de Elon Musk en la Casa Blanca que "no tenemos nada claro en qué va a consistir".

" Si tiene el mismo éxito que tuvo el señor Nolasco con su última encomienda con la despoblación, no desregulará demasiado", aventuraba.

Guitarte también echa en falta medidas reales contra la despoblación y un compromiso con las ayudas al funcionamiento que vaya más allá de las reivindicaciones al Gobierno central.

"Vender la moto"

Aragón Existe también ha acusado al PP de volver a vender la moto de los centros de datos y las inversiones milmillonarias y de no aprender de los errores en las renovables, la falta de ordenación y las sospechas de corrupción.

"La fiebre de los centros de datos tiene que frenarse, es un riesgo ambiental e inasumible para la infraestructura aragonesa, un riesgo que no lo compensan sus supuestas falsas bondades en empleo. Urge una ordenación previa sobre los centros de datos y no repetir los errores del pasado", decía.

Tampoco comparte las políticas de sanidad y vivienda de PP y Vox, dos carteras que "no paran de ir a peor y que necesitan un cambio de rumbo".

"Su destino está más atado que nunca a los devenires y vaivenes de Vox, depende políticamente al 100% de lo que se decide en despachos de Madrid de los que es preso", continuaba en un tono más crítico de lo habitual.

En su opinión, el nuevo Gobierno no pasa de ser un experimento político. "Con los antecedentes que tenemos, no creo que duren más de un año, y en algo más de 12 meses se abren las urnas en las elecciones municipales. Estaremos vigilantes para que sus aventuras y las de su socio no le cuesten el futuro a Aragón", prometía.