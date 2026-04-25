La Aljafería abre sus puertas en San Jorge y conquista a visitantes de todo el mundo: "Es un plan perfecto para el puente"

Visitantes en la jornada de puertas abiertas de La Aljafería E. E.

La mañana de este sábado de puente en Zaragoza con un goteo constante de visitantes frente a la Aljafería, ese palacio de muros dorados que, durante siglos, ha sido testigo de la historia de Aragón. Aprovechando el puente de San Jorge, las Cortes han vuelto a abrir sus puertas para invitar a ciudadanos y turistas a descubrir los secretos de uno de los edificios más emblemáticos de la capital aragonesa.

Desde primera hora, grupos organizados y visitantes por libre se arremolinaban en la entrada, donde diputados y personal de la institución han ejercido de guías improvisados. “No todos los días puedes recorrer un lugar así con tanta historia”, comenta Ana, zaragozana, mientras espera su turno.

El recorrido permite atravesar siglos de historia en apenas unos pasos: del palacio taifa del siglo XI al actual parlamento autonómico. Los visitantes avanzan entre arcos, yeserías delicadas y patios silenciosos, escuchando cómo este espacio ha pasado de residencia real a símbolo político contemporáneo.

Entre los asistentes abundan los idiomas extranjeros: francés, inglés, e incluso acentos asiáticos se escuchan entre los grupos. “Impresiona ver cómo se mezcla la historia islámica con la política actual”, dice uno de los visitantes.

Visitantes en la jornada de puertas abiertas de La Aljafería E. E.

A lo largo de la mañana, los guías improvisados -entre ellos varios diputados y personal del Parlamento- no solo explican la arquitectura, sino también el funcionamiento de las Cortes. En el hemiciclo, hoy vacío a la espera del bullicio de la próxima semana con la investidura de Jorge Azcón, se detienen para describir cómo se desarrollan los debates y la actividad legislativa. “Es una oportunidad para acercar la política a la gente”, señala uno de ellos durante la visita.

Para muchos zaragozanos, la jornada supone también la oportunidad de redescubrir uno de los emblemas de su casa. “He pasado por delante mil veces, pero nunca había entrado”, reconoce Javier, vecino de uno de los barrios cercanos.

El ambiente es distendido, casi festivo, con familias, parejas y grupos de amigos compartiendo la experiencia.

Las puertas abiertas de la Aljafería vuelven a demostrar que el patrimonio no solo se contempla: se vive. Y durante unas horas, ese edificio que suele asociarse a la solemnidad institucional se convierte en un espacio accesible, cercano y lleno de voces diversas, donde pasado y presente dialogan ante la mirada curiosa de miles de visitantes.