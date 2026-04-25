Alegría apunta al PP por firmar los "pactos de la infamia" con Vox: "Tienen fecha de caducidad más corta que los yogures"

La secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha criticado desde Mérida los “pactos de la infamia” entre PP y Vox en ambas comunidades, que -según ha señalado- “atentan contra los más elementales derechos humanos”, apoyándose en las opiniones de la Conferencia Episcopal y Amnistía Internacional.

Alegría se ha desplazado hasta Extremadura para participar en el Congreso del PSOE regional, que elige a Álvaro Sánchez Cotrina como líder del partido, apenas dos días después de la investidura de María Guardiola tras el pacto de PP y Vox.

A su juicio, con estos acuerdos, el PP “está normalizando el discurso contra la convivencia y legitimando la política del señalamiento”. Ha defendido que, “ante este modelo de ruido, recortes y retrocesos, tenemos que situarnos enfrente defendiendo las verdaderas causas”.

“Han sometido a nuestros dos territorios a cinco y cuatro meses de parálisis, ¿para esto? Para firmar un acuerdo que avala la segregación por nacionalidad, que pisotea los derechos humanos y el principio básico de igualdad y no discriminación recogido en la Constitución”, ha afirmado.

En el caso de Aragón, ha añadido que “Azcón ha sufrido una parálisis selectiva, porque solo han salido de ella para privatizar la educación”.

Alegría también ha señalado que tanto María Guardiola como Jorge Azcón convocaron elecciones anticipadas “para ganar autonomía y estabilidad, y ambas cosas las han perdido”.

“Perdieron la autonomía cuando convocaron elecciones por exigencia de Feijóo, la perdieron cuando los pactos se cerraron desde las sedes nacionales del PP y Vox, y han perdido la estabilidad porque quien manda es Vox y quien obedece es el PP”, ha afirmado.

Durante su intervención, ha reivindicado la identidad de ambas comunidades: “Los aragoneses y los extremeños somos nietos de la inmigración, somos tierras acogedoras, y por mucho que se empeñen el PP y Vox, no vamos a ser padres ni madres de la xenofobia”.

Además, ha recordado la figura del expresidente Guillermo Fernández Vara y su defensa de la igualdad de oportunidades. “Estos días recordaba cuando decía que Extremadura es una tierra que necesita gente y gente que necesita tierra”, ha señalado, al tiempo que ha defendido políticas como la subida del SMI, el sistema de becas del Gobierno de España y la proyección internacional del país.

Finalmente, Alegría ha hecho un llamamiento a la unidad, y ha vaticinado que Álvaro Sánchez Cotrina será presidente “más pronto que tarde”. “El pacto de Extremadura y el de Aragón tienen una fecha de caducidad más corta que la de los yogures”, ha ironizado.