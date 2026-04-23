Nolasco (Vox) repetiría como vicepresidente y Luis Biendicho suena como consejero de Agricultura de Vox en Aragón

Alejandro Nolasco volverá ser, previsiblemente, vicepresidente primero de Aragón. Regresará al Ejecutivo tras su precipitada salida en 2024 y sus constantes cruces de declaraciones con Jorge Azcón.

El propio portavoz no quiso aclarar este miércoles cuál será su papel en el futuro Consejo de Gobierno, pero el precedente de Extremadura deja poco lugar a dudas. Allí, Óscar Fernández ha sido confirmado como vicepresidente, y nada hace pensar que Nolasco, que ha llevado a Vox a su mejor resultado histórico en Aragón con 14 diputados, pueda correr distinta suerte.

La duda es qué apellido llevará su vicepresidencia. Aunque todo apuntaba a Desregulación, Servicios Sociales y Familia, tampoco se puede descartar que quiera llevar el timón de Medio Ambiente y Turismo, de donde cuelga el importantísimo Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), clave para el desarrollo de renovables en la Comunidad.

Despejada esta equis quedan varias más. La cartera de Agricultura, que Vox ya llevó durante su primer intento con el PP, podría recaer esta vez en Luis Biendicho, uno de los fichajes de estas pasadas elecciones.

El diputado fue secretario general técnico del que fuera consejero de Agricultura, Ángel Samper. Se trata de un experto en la materia, un perfil que casa a la perfección con las renovadas competencias que tendrán los de Abascal en el Ejecutivo.

Menos claros están los nombres del senador autonómico que ocupará el puesto de Eloy Suárez y del vicepresidente de las Cortes de Aragón, aunque también hay candidatos.

A la Cámara Alta podría ir la hasta hace unos meses presidenta de las Cortes, Marta Fernández, mientras que como número 2 del Parlamento autonómico suena Santiago Morón, uno de los favoritos en las quinielas para la Presidencia, que terminó en manos de la popular María Navarro por la falta de acuerdo entre los futuros socios.

A favor de este último destaca su perfil institucional. Además, es uno de los históricos de la formación; uno de los diputados que ha estado desde el principio.

La confirmación oficial podría demorarse hasta pasada la investidura, ya que Vox insiste en que lo importante no son los nombres sino las políticas acordadas.

Para saber el peso que tendrá la formación en el Ejecutivo habrá que ver cómo queda el reparto de las direcciones generales. Prácticamente desde la primera página del acuerdo se recalca que el objetivo ha sido fijar un reparto proporcional a los votos conseguidos las pasadas elecciones: un 34,17% en el caso del PP y un 17,84% en el de Vox, por lo que no se descarta que Abascal también haya reclamado más presencia en los segundos niveles.

Videoconferencias de 8 horas

Para llegar a las 39 páginas y los 13 grandes apartados del pacto han hecho falta días de intensas negociaciones.

En estas semanas ha habido reuniones en Madrid, en Zaragoza, videoconferencias de 8 horas de duración 'non stop'... "No ha sido fácil, ha requerido de mucho trabajo. Hemos estado prácticamente todos los días intercambiando documentos. Algunos, mañana y tarde", decía uno de los colaboradores que ha participado en ellas.

El camino, dicen desde Vox, no ha sido fácil. Pese a la "sintonía" con el PP de Azcón, el propio Nolasco volvió a aludir a las "zancadillas" de Génova en la presentación del acuerdo con el presidente en funciones detrás. A Abascal no le gustó nada que Feijóo se 'sacase de la manga' su ya famoso documento marco o que pusiese el 1 de abril como fecha límite para llegar a un acuerdo.

En su caso, el peso lo ha llevado Montse Lluis, que este miércoles estuvo supervisando la versión definitiva del pacto desde Madrid.

"Puede sonar a 'marketing', pero realmente se ha resuelto todo hoy. Se han estado puliendo detalles, matices y expresiones hasta última hora", justificaban poco después del 'parto'.

"Se ha acelerado mucho esta mañana", confirmaban desde el PP, que ya este martes había avanzado un acuerdo "en horas" para poner fin a más de dos meses de Gobierno en funciones.

Pese a las críticas de la oposición, que ven un "retroceso" en muchas de las políticas acordadas y las tachan de un mero "calco" del pacto extremeño, los conservadores se jactan de haber ampliado el texto original con más contenido aragonés.

Como ejemplo ponen las referencias al DAT Alierta, a las obras hidráulicas pendientes o al propio río Ebro.

Los nombres del PP

Las quinielas sobre el nuevo Ejecutivo también se extienden al PP. Nombres como los de Mar Vaquero, Roberto Bermúdez de Castro y Octavio López parecen asegurados. A ellos se unen otros como el de la exasesora de Rajoy Eva Valle, que liderará el Departamento de Economía.

Una de las grandes incógnitas que deja el pacto con Vox es el futuro de Eloy Suárez. El hasta ahora senador autonómico gozaba de un gran foco mediático como presidente de la comisión del 'caso Koldo'.

El propio Azcón aseguró que "va a seguir teniendo un papel en la política aragonesa", sin aclarar si será como consejero, como jefe de gabinete o con otras responsabilidades en caso de que las elecciones generales deparen un cambio de color político.

Para elegir a su sustituto, PP y Vox tienen de tiempo hasta el 5 de mayo. Lo mismo ocurre con el PSOE, que debe decidir si vuelve a confiar en Mayte Pérez o elige otro perfil más alineado con las políticas de Pedro Sánchez.