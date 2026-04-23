Chunta Aragonesista da plantón al acto por el Día de Aragón en las Cortes: "Es un paripé antiaragonés"

Acto institucional por el Día de Aragón en La Aljafería E. E. Zaragoza

Chunta Aragonesista, encabezada desde el pasado 8 de febrero por el exdiputado de Sumar Jorge Pueyo, ha dado plantón al acto institucional en las Cortes por el Día de Aragón en este 23 de abril.

El propio Pueyo ha explicado al finalizar el acto que se niegan a participar en un “paripé antiaragonés” en el que PP y Vox “han aprovechado para politizarlo, manosearlo y utilizarlo para acabar con nuestra historia”.

“Estamos viendo cómo una institución que respetamos tanto como las Cortes de Aragón está ocupada por unas personas que lo que quieren es destruir nuestro autogobierno y todo aquello que somos”, ha afirmado el nuevo presidente de CHA en el Parlamento.

Para Pueyo, es una “falta de respeto” que el PP pacte la agricultura “con quienes quieren el trasvase del Ebro” o que otorgue Bienestar Social a “gente xenófoba, racista y machista”.

“Lo que es una falta de respeto es que se le dé una vicepresidencia de Desregulación a una gente que son unos lamebotas de Milei, a esa imagen y semejanza de esa motosierra, y que se destruyan, se insulten y se humillen las instituciones aragonesas como están haciendo Partido Popular y Vox”, ha añadido.

Ante ello, desde Chunta apelan a la calle para “luchar por nuestra autonomía” y por “los derechos de los aragoneses”.

“Los aragoneses nos quieren en la calle luchando por todos ellos, luchando contra la privatización de la sanidad y la educación, luchando por sus derechos básicos, luchando contra este insulto que han cometido hoy Partido Popular y Vox”, ha afirmado Pueyo.

Lamento de PP y críticas de Vox

Desde PP y Vox han lamentado la ausencia de Chunta Aragonesista de este acto institucional que se celebra cada 23 de abril en el Palacio de La Aljafería.

La propia presidenta de las Cortes, María Navarro, ha hablado sobre ello en su primer discurso como segunda autoridad de Aragón.

“Lamento profundamente la ausencia de una formación política, Chunta Aragonesista, que hoy ha decidido no participar en este acto institucional. Lo respeto, pero lo lamento”, ha señalado Navarro.

Más incisivo ha sido el portavoz de Vox y futuro vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, que ha criticado a CHA por “no respetar el resultado de las urnas”.

“No reconocen un resultado legítimo. Ellos prefieren una gestión de 86 viviendas en 8 años, un hotel de lujo en Canfranc y puertas giratorias en Forestalia. Si no respetan la democracia ni los pactos, lo mejor que pueden hacer es seguir soltando soflamas que solo invitan al odio”, ha apuntado Nolasco.

Respuesta de la oposición al discurso de Azcón

El resto de la oposición sí ha acudido formalmente al acto institucional, aunque, como era previsible, no les ha gustado el discurso de un Azcón al que ven vendido a Vox.

La secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, cree que las caras de Azcón mientras se anunciaba el acuerdo con Vox "lo dicen todo", aunque, añade, lo terminarán pagando los aragoneses.

"Este pacto reconoce la pérdida de autonomía. El acuerdo es calcado al de Extremadura porque se ha hecho desde Madrid. No hay ningún proyecto real para Aragón", ha asegurado Alegría.

En la misma línea, el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha echado en falta una apuesta por un modelo de comunidad "integre a todas las personas", ya que, a su juicio, se ha impuesto la perspectiva nacional.

"Nos preocupa qué va a pasar con las competencias en Bienestar Social. Si algo caracteriza a Aragón es ser una tierra de acogida, y esperemos que siga siendo así", ha incidido.

Finalmente, la portavoz de IU, Marta Abengochea, cree que el pacto de PP y Vox ha sido la "escenificación de lo inevitable".

"Vemos a un Azcón humillado ante una ultraderecha que no cree en Aragón y que quiere imponer la ley de la selva. Ha sido un discurso triunfalista, pero la irresponsabilidad de Azcón nos ha traído a 4 meses de parálisis y a entregar arrodillado el Gobierno a los negacionistas", ha añadido.