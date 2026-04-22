La oposición carga contra el acuerdo de PP y Vox en Aragón: "Es un ejercicio de supervivencia política"

El acuerdo de PP y Vox ya ha traído reacciones entre la oposición en Aragón. El pacto que ha sido anunciado en la tarde de este miércoles ha sido condenado por las agrupaciones, en las que condenan que se trata de un acuerdo más con miras al ámbito nacional que al interés autonómico.

La secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha categorizado el acuerdo como un "reajuste de intereses" entre ambas formaciones políticas como un "ejercicio de supervivencia política".

Asimismo, ha criticado que el pacto presentado este miércoles "no es un proyecto real para Aragón y que no responde a los problemas de los y las aragonesas". A lo que añade que todo ha supuesto "un reparto de sillones".

“Lo que conocemos y vemos cuando Partido Popular y Vox se unen para gobernar es que hay desmantelamiento y recortes de los servicios públicos”, ha añadido.

Alegría ha puesto en duda el acuerdo ante unas formaciones que, a su juicio, "se miran constantemente desde la desconfianza y la rivalidad": "Es muy difícil que se gobierne y que se traslade estabilidad a la ciudadanía cuando lo que les une a ambos es la rivalidad y la desconfianza".

No ha sido la única que ha manifestado su desacuerdo ante el anuncio de este miércoles. Tomás Guitarte, portavoz de Aragón-Teruel Existe, ha señalado que "gracias al pacto PP Vox, Aragón tiene el triste récord de ser la comunidad autónoma con más poder para la ultraderecha". A lo que ha lanzado un dardo a Azcón que "ha sido capaz de garantizar que haya presupuestos para los próximos cuatro años".

"Personalmente, como aragonés me parece especialmente ofensivo que esta semana que estamos celebrando el orgullo de ser aragoneses tengamos que ver cómo Vox, que no cree en las autonomías, se vanagloria de este pacto de gobierno", ha criticado.

Del mismo modo, ha puesto el foco en el ámbito nacional ya que "ni siquiera se han hablado de temas que incumban a Aragón, solo de agenda nacional: "Aquí el mayor responsable de que hoy en Aragón empeore la calidad democrática de nuestro gobierno es el señor Azcón. Él convocó elecciones anticipadas, en las que perdió dos diputados. Él es quien ha firmado un pacto que vamos a pagar todos los aragoneses", ha señalado.

"Peor acuerdo"

Por su parte, Jorge Pueyo, presidente de Cha, ha sido muy crítico con Jorge Azcón al que ha señalado de "vender la presidencia de Aragón al PP de Génova". No solo ello sino que también por entregarle a Vox la consejería de Medio Ambiente o por crear la vicepresidencia de desregulación "que va a acabar con nuestro autogobierno. Una consejería de recortes, motosierra y xenofobia, al más puro estilo del lamebotas de Milei".

"Parecía imposible pero Azcón ha conseguido un acuerdo de gobierno aún peor que el de 2023", ha manifestado Pueyo. Asimismo, ha sido duro contra la "prioridad nacional", que lo ve como "una vulneración constitucional, estatutaria y de derechos humanos".

Finalmente, Pueyo ha hecho un llamamiento a la movilización social: "Ahora seamos la esperanza de los aragoneses y aragonesas. Toca resistir, salir a la calle y seguir luchando por lo público".

Una línea muy parecida ha seguido Marta Abengochea, coordinadora de Izquierda Unida en Zaragoza, la cual ha señalado de "esperpéntica en la línea de la misma irresponsabilidad". Asimismo ha criticado a un Azcón "titubeante, sin tener muy claro cómo se aterriza ese discurso racista de la prioridad nacional y de la desregulación".

"Solo quieren instalar un discurso racista, un clima de odio y de exclusión, y que no tienen de verdad líneas políticas concretas de gobierno para la ciudadanía aragonesa. Es un pacto que se ha fraguado en Madrid, muy lejos de los intereses de Aragón", ha concluido.