Muere atrapado por unas chapas un trabajador en el polígono de Montalbán (Teruel): "Hay que frenar esta sangría"

Un hombre ha muerto este martes en Montalbán (Teruel) mientras descargaba un camión. Se trata del décimo accidente laboral mortal en la Comunidad este año.

Según han informado desde UGT, el accidente se habría producido en el polígono de las Cuencas Mineras de la localidad esta misma mañana, en torno a las 10.20.

El fallecido, de unos 56 años y vecino de Calamocha según ha confirmado la Guardia Civil, se encontraba descargando chapas de hierro o acero cuando ha quedado atrapado.

En principio, todo apunta a que pertenecía a una empresa del sector del transporte y a que el fallecido sería el conductor del vehículo.

Desde el sindicato han mostrado su pesar por lo ocurrido y han vuelto a exigir medidas para frenar esta sangría.

Hace solo unos días, un operario de unos 40 años falleció tras caer por un terraplén durante unas obras de explanación.

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