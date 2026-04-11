PP y Vox asumen ya que no habrá nuevo Gobierno en Aragón para el 23 de abril: "No llegamos"

Jorge Azcón llegará al 23 de abril, día grande de Aragón, como presidente en funciones. PP y Vox asumen ya que no habrá nuevo Gobierno para entonces. Esto situaría la investidura en la semana del 27 de abril al 2 de mayo, con un pacto prácticamente sobre la bocina que desbloquearía el horizonte político de la Comunidad dos meses y medio después de las elecciones.

Tanto unos como otros ven "muy complicado" que el acuerdo se cierre a tiempo para el Día de Aragón. Con el PP, y sobre todo con Vox, nunca se sabe, pero estando ya a día 11 apenas hay margen.

Una investidura requiere de tres días: uno para el discurso del candidato, otro para la intervención de los grupos y la posterior votación y un tercero para la toma de posesión. Eso sin contar con los pasos previos, que obligarían a convocar de urgencia la Junta de Portavoces de cara a poner fecha al pleno.

Pese a que todavía hay tiempo material, el problema es que "Extremadura va primero" y allí sigue sin haber acuerdo.

Lejos de ver el 23 de abril en funciones como un fracaso, las partes coinciden en que las conversaciones están "bien encarriladas" y en que en estos momentos nada hace pensar en que la Comunidad vaya a asomarse al abismo de la repetición electoral. Ni siquiera el inicio de la precampaña andaluza y las "zancadillas" que siguen reprochando desde Bambú a Génova.

Desde el partido de Abascal recalcan que ellos nunca habían puesto como meta el 23 de abril ni en público ni en privado; que siempre se ha hablado del 3 de mayo y que esa es la fecha que sigue marcada en el calendario.

Los populares no ocultan que la negociación ha terminado alargándose más de lo previsto, pero confían en que la próxima semana se cierre el acuerdo en Extremadura. Una vez se dé este paso llegará el turno de Aragón, respetándose, como venía diciendo Vox desde un principio, el orden en el que se convocaron las elecciones.

Este viernes, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, confirmaba que se estaba "avanzando" tanto en la investidura de María Guardiola como en la de Jorge Azcón y confiaba que, en el caso de Extremadura, se pudiera anunciar "pronto" un "gran acuerdo de Gobierno".

Representantes de ambos partidos volvieron a reunirse durante seis horas en Mérida, y aunque no fueron capaces de cerrar el pacto al 100%, todo apunta a que el 'sí' definitivo no tardará en llegar.

En Aragón, se da por hecho que la próxima semana habrá nuevas reuniones. Donde no hay consenso es en si habrá más encuentros presenciales como el de este pasado miércoles o se recurrirá a la tecnología para agilizar el proceso y evitar desplazamientos.

Mientras unos creen que la siguiente reunión presencial será ya para sellar el acuerdo, los otros apuntan a reuniones "en distintos formatos", sin descartar que Azcón y Nolasco vuelvan a verse las caras como ha ocurrido en Extremadura.

Esta semana, los exsocios hicieron todo lo posible porque no se les viera juntos. Tanto es así que Alejandro Nolasco y el resto de representantes de Vox 'huyeron' rápidamente tras atender a los medios de comunicación para no coincidir con la vicepresidencia en funciones, Mar Vaquero.

En las próximas reuniones tocará abrir el 'melón' de la energía y el Inaga, hablar de Cultura, de Sanidad o de sector primario. Una vez que el acuerdo sea total -o al menos así lo han venido trasladando desde ambos partidos- se empezará a hablar de nombres.

Ahí se verá qué peso tiene Vox en el nuevo Ejecutivo, al que podría volver con una renovada vicepresidencia y un número mayor de consejerías que en 2023.

Mismo acto, menor duración

Que el Gobierno llegue en funciones al 23 de abril no alterará el gran acto del palacio de la Aljafería, al que se invitará a unas 600 personas.

La principal diferencia será que solo se podrán conceder las distinciones ya anunciadas y aprobadas en Consejo de Gobierno. Es decir, las medallas al mérito deportivo a título póstumo a Jorge García Dihinx y a Natalia Román, fallecidos el pasado 29 de diciembre tras ser arrastrados por un alud en el pico Tablato, en Panticosa.

Las de Fernando Esteso y Carmelo Artiaga tendrán que esperar a que haya un Ejecutivo en firme, aunque eso no preocupa a la DGA. También está por ver qué sucede con los actos previos que, al menos en los últimos años, se han venido desarrollando en Huesca y Teruel.

La Medalla de las Cortes, máxima distinción del Parlamento autonómico, se podrá conceder con normalidad. De hecho, está previsto que el galardonado se anuncie esta próxima semana, una vez que se reúnan la Mesa y la Junta de Portavoces, previsiblemente entre el martes y el miércoles.

¿Qué cambiará entonces? Fundamentalmente, la duración del acto, más corto al haber menos premiados. También se espera que la nueva presidenta, la popular María Navarro, introduzca alguna seña propia para darle todavía más 'empaque'.

Además, ha de tenerse en cuenta que en la nueva legislatura son seis y no ocho los partidos con representación, circunstancia que se notará, especialmente, en la tradicional ronda de valoraciones que hacen los grupos al acabar el discurso de la presidenta y de Jorge Azcón.