"Cambio radical" del tiempo según la Aemet: en Aragón se activará la alerta naranja por lluvias y tormentas

Este fin de semana habrá un cambio de tiempo “radical” y llegarán lluvias y tormentas a toda España, incluida Aragón. Los descensos térmicos serán de hasta 12ºC en algunas zonas, según la previsión del portal meteorológico eltiempo.es.

En concreto, entre el sábado y el domingo se pasará del verano al otoño de la mano de una vaguada, un frente y una masa de aire fría que llegarán desde el Atlántico. Septiembre estaba siendo caluroso, y el frío llegará de golpe.

En Aragón se activará el aviso naranja por lluvias y tormentas en el Pirineo y Cinco Villas este sábado. Además, la Aemet también ha emitido aviso amarillo para el resto de las provincias de Huesca y Zaragoza. Ambos estarán vigentes mañana sábado 20 de septiembre de 17.00 a 23.59 horas

Cambio de tiempo

El pico de calor de la semana se registró este jueves en España, con máximas previstas de más de 38-40ºC en amplias zonas del suroeste. Sin embargo, hoy viernes ya se comienza a notar algunos cambios, al acercarse una vaguada atlántica a la península. La nubosidad será más abundante y ya pueden producirse precipitaciones en algunas zonas.

En concreto, caerán en forma de chubascos y principalmente lo harán en zonas de montaña del centro y oeste peninsular, como en el sistema Central, sistema Ibérico, sin que se descarten en la meseta norte.

⛈️ Avisos por #lluvias y #tormentas para mañana sábado, día 20, en #Aragón de 17 a 23:59 horas:

🟠 Pirineo oscense y Cinco Villas

🟡 Centro y Sur de Huesca, Ibérica zaragozana y Ribera del Ebro. @AEMET_Aragon @GobAragon pic.twitter.com/hnuI5vDkqq — 112 Aragón (@112Aragon) September 19, 2025

No obstante, en Aragón el sábado veremos los 30ºC y serán los últimos calores. El domingo bajarán la temperaturas bruscamente y además con chubascos generalizados que serán muy fuertes en el Pirineo. El sábado se esperan chubascos por la tarde que serán fuertes a última hora en el Pirineo occidental y las Cinco Villas.

Ante la previsión de la Aemet de lluvias y tormentas, la Confederación Hidrográfica del Ebro intensifica la vigilancia y ha enviado un comunicado para recordar la posibilidad, aunque con probabilidad baja, de crecidas súbitas importantes de carácter local en barrancos y cauces menores del tercio occidental de la cuenca del Ebro y en la Ibérica zaragozana, principalmente en aquellas áreas donde descarguen los chubascos más intensos.

El aviso de la Aemet afecta a las comunidades autónomas de Castilla y León (Burgos y Soria), Cantabria, La Rioja, Navarra, País Vasco (Álava) y Aragón (Zaragoza), durante la tarde de la jornada de hoy viernes 19 de septiembre.

Aunque este fin de semana el tiempo cambie radicalmente, no se descarta que vuelva el calor a finales de septiembre. El conocido 'veranillo de San Miguel', podría provocar que en la última semana de septiembre en Aragón las temperaturas vuelvan a subir hasta los 30ºC.