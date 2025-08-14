Llega una nueva ola de calor: Aemet activa la alerta naranja en Zaragoza y avisa de lo que viene a Aragón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa hoy la alerta naranja en Zaragoza y avisa de las altas temperaturas que sufrirá Aragón los próximos días. Llega un puente festivo y con él regresa la ola de calor.

Este miércoles, 13 de agosto, la comunidad aragonesa tuvo un respiro de las altas temperaturas con máximas que no superaron los 30 grados; sin embargo, el tiempo vuelve a ser caluroso y los termómetros marcarán seguramente 40 grados de nuevo.

La Aemet, ha anunciado que "se espera un nuevo ascenso térmico, más acusado en el cuadrante noroeste, particularmente en Galicia, por lo que los 38-40ºC son probables también en el oeste de la meseta norte". Este ascenso continuaría en los siguientes días, extendiéndose a la mitad oriental.

¡La ola de calor se resiste a abandonarnos! Hace varios días atrás se veía la posibilidad de que podía haber un descenso de cara al fin de semana, las ultimas previsiones indican lo contrario, que la ola de calor se podría prolongar hasta el martes-miércoles de la próxima semana: pic.twitter.com/0B15nX4NSO — Meteo Aragón (@meteo_aragon) August 13, 2025

Además, la Aemet también ha informado de un aviso amarillo por lluvias y tormentas en el Pirineo oscense, entre las 12.00 y las 20.00 de este jueves.

Para el viernes y el fin de semana en Aragón vuelven a ascender las temperaturas en toda la comunidad, por lo que este fin de semana las temperaturas pueden llegar hasta los 40ºC y 42ºC en la depresión del Ebro.

¿Cuándo termina la ola de calor?

El escenario más probable a partir del lunes 18 indica que este día comenzaría un nuevo descenso térmico por el oeste, debido a la progresiva entrada de una masa de aire más fresco del Atlántico y al aumento de la inestabilidad, y que se intensificaría y extendería durante los días siguientes a toda la Península, dando lugar a unas temperaturas más propias de estas fechas y finalizando así probablemente este episodio de ola de calor.

En lo relativo a las mínimas, se mantendrán los valores muy elevados en gran parte del territorio, con lo que no se bajará de 22-25 ºC en zonas de la mitad sur peninsular, litorales mediterráneos, valle del Ebro y depresiones del nordeste.