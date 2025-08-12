Zaragoza incorpora 71 nuevos bomberos en prácticas y se unirán al cuerpo a principios del próximo año

Alfonso Mendoza, durante su visita al Parque 1 de Bomberos, junto con la concejala de Educación, del Mayor y de Barrios Rurales, Paloma Espinosa. Ayuntamiento de Zaragoza

La plantilla de Bomberos de Zaragoza continúa creciendo. Tras las oposiciones celebradas en julio, 71 nuevos profesionales se incorporarán el próximo mes al cuerpo municipal, iniciando un período de formación de tres meses.

Así lo ha explicado el alcalde accidental, Alfonso Mendoza, durante su visita al Parque 1 de Bomberos, acompañado con la concejala delegada de Educación, del Mayor y de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, este martes.

"Se dividirán en grupos con tareas de formación de apoyo para echar una mano a los que están en servicio, y, una vez sean plenamente operativos, se incorporarán al cuerpo de bomberos, lo que aumentará la plantilla", ha afirmado.

La formación comenzará con un curso de 400 horas en el mes de septiembre, para seguir en octubre y noviembre, de modo que a principios del año siguiente estarán operativos para intervenir en cualquier emergencia.

Desde 2019 la plantilla ha crecido casi un 20%. Ahora, con las nuevas incorporaciones, el cuerpo alcanzará aproximadamente los 500 bomberos y personal sanitario. Mendoza, ha destacado que aunque "Zaragoza ya cuenta con uno de los mejores cuerpos de bomberos del país", con este refuerzo "se espera que funcione todo todavía mejor".

Bomberos durante una clase. E.E

El alcalde accidental ha subrayado también que la cobertura de las plantillas de policías y bomberos está prácticamente al completo: "Estamos casi al 98% de plantilla cubierta, un hito que nunca había ocurrido".

Además, las dos últimas ofertas de empleo público se han aprobado con la unanimidad de los 8 sindicatos que representan a los trabajadores municipales.

Como ya comunicó el Consistorio, de estas 71 plazas, 64 son de turno libre, cinco están inicialmente reservadas para personas víctimas de terrorismo y otras dos para afectadas por violencia de género.

Ola de calor

Mendoza también se ha referido a la ola de calor. Si no hay cambios, mañana miércoles, se desactivará la alerta por altas temperaturas. Sin embargo, el sábado se espera un nuevo repunte, lo que obligará a activar de nuevo el plan de emergencias.

Pero Mendoza ha recalcado que no por eso hay que dejar de tener precaución, sobre todo con las personas mayores, vulnerables o aquellos que realicen actividades al aire libre. Y ante todo: "Es importante hidratarse y tener cuidado para evitar riesgos", ha recordado.

El Centro de Comunicaciones del Parque de Bomberos. E.E

En este contexto, ha destacado la importancia de estos profesionales en estos días donde el calor aprieta y hay tantas emergencias: "Hay que poner en valor el trabajo de todas las personas que hacen que la ciudad siga funcionando".