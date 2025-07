Un vecino zaragozano, crítico con una de las playas más visitadas de Castellón: "Esto ya es insoportable"

Ya sabemos que con la llegada del verano uno de los destinos por excelencia es la playa. Para los que viven en Aragón, esta elección tiene aún más sentido: mientras que las escapadas a la montaña son más accesibles, las opciones de costa quedan algo más lejos. Por eso, una escapada con vistas al mar suele ser algo deseable. En ese sentido, los zaragozanos buscan los destinos más próximos a la Comunidad.

Así pues, entre los lugares más demandados del litoral español para los aragoneses está Peñíscola, ubicada en Castellón. Y es que cuanto más tiempo pasa mayor es la afluencia de visitantes, algo que cada vez gusta menos a los que tienen domicilio ahí.

A apenas tres horas de Zaragoza, este pueblo ha enamorado a miles de turistas, y sobre todo, a los aragoneses. Más de 4.900 personas aragonesas poseen una segunda residencia en Peñíscola, según el último censo del Instituto Aragonés de Estadística (Iaest).

Un claro ejemplo es Manuel, de 63 años, quien lleva veraneando 20 años en Peñíscola y nunca había visto nada igual: "Se estaba mejor hace unos años, esto ya es insoportable". Además, los precios de los restaurantes y hoteles han aumentado: "Está todo carísimo por el turismo", ha criticado.

Y no es el único que se queja. Una de las mayores críticas entre los vecinos es el aparcamiento, "ya no solo por el precio que son dos euros la hora, sino que a veces no hay ni sitio", ha confesado otro zaragozano.

En el caso de Manuel, decidió comprar un apartamento en este pueblo porque "era de las playas más cercanas a Zaragoza y Salou ya estaba muy masificado". Algo así lleva tiempo sucediendo en Peñíscola donde Manuel, además, se ha encontrado a conocidos de su barrio paseando: "Somos muchísimos zaragozanos", lamenta.

Peñíscola es una de las maravillas del Mediterráneo. El imponente Castillo del Papa Luna de Peñíscola, la Casa de las Conchas o sus diferentes playas como la Sur o la Norte envuelven a uno de los pueblos más bonitos que se convirtió en ciudad Ferrero Rocher 2021.

También ha sido escenario de diferentes series como Juego de Tronos o El Chiringuito de Pepe. O conocido por su excelente gastronomía con todo tipo de mariscos y paellas. Y es que no solo crece la población en verano, sino establecimientos de ocio nocturno como la discoteca Nusa Dua.

Es un destino de sol y mar perfecto sí, pero todo depende de si estamos dispuestos a estar horas buscando aparcamiento o encontrarnos a nuestro vecino por el paseo marítimo.