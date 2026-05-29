Ponsoda lleva a la televisión la apuesta por la "medicina de la longevidad" con gastronomía de proximidad y salud mental

Josep Àngel Ponsoda vuelve a la televisión autonómica valenciana al frente de Salut a punt, una de las apuestas de À Punt. El programa, que ya celebra sus buenos resultados de audiencia, se presenta como un espacio renovado que busca ir más allá del concepto tradicional de salud.

"Nosotros vamos creciendo y esperamos seguir esa misma dinámica", razona Ponsoda sobre la acogida del formato en audiencia. El presentador insiste en que el programa no cambia su esencia, sino que continúa ofreciendo contenidos que "apuntan a la salud y al desarrollo de la calidad de vida".

Para Ponsoda, el objetivo principal es ambicioso: que la medicina y los especialistas sirvan para vertebrar la Comunidad Valenciana. "Vivimos en un territorio donde nuestro clima, nuestros paisajes, nuestras ciudades, la playa, la gastronomía y nuestros productos hacen que seamos ricos si vivimos de la manera adecuada", cuenta el comunicador a EL ESPAÑOL.

El programa no se limita a las consultas médicas, sino que abraza un concepto total del bienestar que incluye deporte, rutas de senderismo y productos de proximidad. Según explica el propio Ponsoda, "la salud también es la gastronomía y los productos de kilómetro cero; caminar relaja nuestra mente y eso es fundamental".

Uno de los aspectos más llamativos de Salut a punt es su ritmo ágil, que el presentador compara con el cine de acción. "Es como las películas de James Bond: en un momento estás en Estambul, en otro en París y a la siguiente escena en Nueva York; esa es la misma sensación que queremos transmitir", asegura al describir la variedad de contenidos.

Esa diversidad permite que el programa trate desde consejos breves de 30 segundos para el cuidado de las uñas hasta temas de gran calado social. Ponsoda destaca especialmente una entrevista sobre salud mental y prevención del suicidio en el colectivo LGTBI, realizada por un enfermero especialista, que define como "una entrevista preciosa".

A sus 54 años y con 32 de trayectoria en la televisión, donde empezó por casualidad a los 23 años presentando una gala de las Hogueras, Ponsoda aplica los consejos del programa a su propia vida. Prefiere hablar de "medicina de la longevidad" antes que de conceptos como el "anti-envejecimiento".

"Se trata de construir longevidad; a mis 54 años tienes que cuidarte para estar lustroso", bromea el presentador, mencionando como referente de vitalidad a figuras como Jesús Vázquez. Para él, lo importante es transmitir que, incluso llegados a los 60 años, "no hay que conformarse, porque se pueden tener las cosas mejor".

El programa se esfuerza por ser didáctico y llegar a todas las edades, desde los más jóvenes hasta la gente mayor. Según Ponsoda, cualquier persona interesada en mejorar su información encontrará algo útil en el programa: "Estoy seguro de que en algún momento algún contenido le interesará".

Finalmente, Ponsoda subraya que el valor de Salut a punt reside en encontrar las soluciones dentro del propio territorio valenciano. "No buscamos fuera; todos los ingredientes para cuidarnos y mantener una buena calidad de vida los tenemos en nuestra comunidad, ya sea a través de un farmacéutico rural que cuida de los mayores o consumiendo productos de temporada".