Kim perdió las 4 extremidades por una infección en Alicante y ahora es zurda gracias a un trasplante de mano
La mujer de 64 años estuvo a punto de perder la vida por una sepsis que contrajo durante unas vacaciones en la Costa Blanca en 2017.
Más información: Chet, el mayor traficante de pastillas de España que ahora ayuda a huérfanos en Asia: "La cárcel de Alicante me cambió"
Kim Smith, hoy de 64 años, vive su segunda vida tras perder todas sus extremidades por una sepsis que contrajo durante un viaje en 2017 a Alicante.
La mujer de Milton Keynes (Buckinghamshire, Inglaterra) solía venir a menudo a la Costa Blanca, según recuerda ahora el documental de Sky News The Gift sobre su caso.
Durante unas vacaciones, Kim empezó con un dolor de espalda y síntomas de una simple infección urinaria.
Lo que parecía un problema menor se convirtió en cuestión de horas en una carrera contrarreloj al desencadenarse una reacción descontrolada del organismo a una infección que provoca fallo multiorgánico y puede ser mortal.
Su marido la llevó a un hospital cercano. Según ha relatado la propia Kim en medios británicos, inicialmente fue enviada a casa, pero su estado empeoró de forma dramática en menos de 24 horas.
Acabó en coma inducido y pasó semanas ingresada entre España y Reino Unido hasta poder ser trasladada al Milton Keynes University Hospital, donde los médicos lucharon por su vida.
La infección provocó que en cuestión de días se destruyera el riego sanguíneo de sus extremidades y que los médicos tuvieran que amputarle las extremidades para tratar de salvarla.
Ocho años sin manos ni piernas
Después de ocho años sin manos y sin piernas, Kim fue incluida en la lista de espera del único programa de trasplante de mano y miembro superior del Reino Unido.
Los trasplantes de mano son extremadamente raros, pues requieren no solo compatibilidad biológica, sino también un cierto parecido en tamaño, tono de piel, vello, edad y hasta rasgos visibles como pecas o tatuajes, porque la mano permanecerá siempre a la vista del paciente.
Kim pasó años de evaluaciones médicas y psicológicas y casi cuatro años en lista de espera.
El momento llegó en 2025. La cirugía se prolongó alrededor de 14 horas y se realizó en dos fases, como se ve en el documental de Sky News.
Kim estuvo inconsciente varios días tras la operación, y el equipo médico incluso llegó a comunicar a que su situación era delicada.
Pese a ello, la paciente volvió a salir adelante y a disfrutar de su nueva vida. Eso sí, ahora como zurda tras una vida entera como diestra.