Un teniente coronel de la UME pide a las autonomías que no tengan miedo a elevar las emergencias al nivel 3, el estatal

Una pandemia mundial, edificios como el de Campanar que arden en minutos o riadas como la del barranco del Poyo que se llevó por delante cientos de vidas. Las emergencias están "tristemente de moda". Por esta razón, el VIII Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana,en el Palacio de Congresos del Colegio de Médicos de Alicante, ha abordado esta materia sobre la que todavía hay muchas lagunas legales.

Moderada por la doctora María Isabel Moya, vicepresidenta primera del Consejo General de Médicos de España, la mesa "Sanidad y Emergencias: necesidad de un marco legal actualizado" ha abordado no sólo los protocolos de actuación y coordinación, también los fallos que se han producido en los últimos tiempos.

En este foro, el médico militar teniente coronel Fernando Moro García, de la Jefatura de Sanidad UME, ha asegurado que esta fuerza militar ha aprendido de las misiones internacionales que "todas las unidades deben ser autónomas desde el punto de vista logístico". Sobre todo, en "un mundo complejo porque trabajan muchos actores diferentes. Nosotros somos potentes en la acción rápida, pero necesitamos el resto de apoyo de las fuerzas armadas. La continuidad en el esfuerzo nos la tiene que dar nuestros compañeros".

Por esta razón, Moro ha señalado que casi todas las actuaciones de la UME en su historia se han desarrollado en situación operativa 2, dirigida por las comunidades autónomas. "No hay que tener miedo de ese paso del nivel de emergencia 2 o calamidad al 3, la emergencia nacional, las cuestiones políticas se deben dejar de lado. Lo necesario es el empuje, poner a 8.000 operativos en el sitio cuanto antes".

Miembros de la mesa "Sanidad y Emergencias: necesidad de un marco legal actualizado. Protocolos de actuación y coordinación". Iván Villarejo

Junto a Moro, han insistido en la importancia de la coordinación el resto de ponentes, Vicente León Zafra, director general de Emergencias y Extinción de Incendios; el doctor Javier Millán,

jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Politécnico de la Fe y vicepresidente nacional de SEMES (Sociedad Española de Urgencias y Emergencias); e Íñigo Vila, director nacional de Socorros de Cruz Roja Española.

Vicente León, de la Conselleria de Emergencias, ha asegurado que tenemos una "sociedad adormecida" en comparación con otros países que la llevan "en el ADN". Y especialmente en la Comunitat Valenciana, que ha sufrido todo tipo de catástrofes recientes, aseguró que la legalidad autonómica se basa en la nacional, de 2013. En este sentido, anunció que la Generalitat ya tiene sobre la mesa el borrador del decreto de Procedimiento Sanitario para Crisis.

El experto de la Generalitat explicó que no había hasta ahora una Agencia Estatal de Coordinación de Emergencias, pero desde 2017 la Comunitat Valenciana tiene su Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE). A partir de ahí, se ha dado un paso más con una Conselleria propia de Emergencias. Pero criticó la separación del CICU por provincias del Gobierno de Carlos Mazón, aunque reconoció que funciona bien.

Javier Millán, por su parte, ha asegurado que al año 2 millones de personas son atendidas en servicios de Urgencias en la Comunitat Valenciana, 30 millones en toda España. Cambios culturales, envejecimiento, cambios sociales, los servicios de Urgencia cada vez tienen más pacientes. Pero los recursos son limitados.

"Tenemos legislación y normativa en el ámbito autonómico, protocolos de coordinación y actuación así como documentos técnicos. En la CV tenemos, por desgracia, una experiencia acumulada a lo largo de años. Tenemos que conocer la capacidad de respuesta y la capacidad operativa que tenemos los diferentes agentes en las emergencias. Debemos seguir avanzando hacia un marco que nos permita aumentar nuestra capacidad de respuesta en movilización de profesionales y trabajar hacia un marco que dé seguridad a los profesionales que intervienen", ha asegurado Millán.

Íñigo Vila, de Cruz Roja, alabó la flexibilidad que tienen las organizaciones de este tipo respecto de los poderes públicos. "¿De qué manera todas las leyes y protocolos son puestos en práctica? Nosotros estamos en todos los niveles, somos parte de los planes de emergencia en municipios, y con las administraciones autonómicas por medio de convenio y también en el nivel estatal. Eso nos da fortaleza en la prevención", ha reivindicado.