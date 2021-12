Ciudadanos denuncia que la Comunidad Valenciana solo tiene una unidad para tratar los trastornos alimenticios

El Grupo Ciudadanos en las Cortes ha denunciado que solo hay una unidad especializada en trastornos alimenticios en Valencia, y exige crearlas también en las provincias de Alicante y Castellón. Este mismo mes de agosto la Generalitat anunció la incorporación de 69 profesionales para tratar temas de salud mental.

En concreto, Ciudadanos ha propuesto, a través de una Proposición No de Ley (PNL), un plan para luchar contra este trastorno "que afecta a más de 25.000 valencianos" y que contempla la puesta en marcha de ayudas para las personas que, ante las listas de espera, necesiten recurrir a clínicas privadas especializadas.

En un comunicado, el diputado de Ciudadanos y portavoz de Sanidad del partido en las Cortes, Fernando Llopis, ha denunciado que en la Comunidad Valenciana solo existe una unidad especializada en Trastornos de la Conducta Alimentaria, situada en el Hospital La Fe de València, que dispone únicamente de 10 camas.

Por ello, ha exigido su ampliación y la creación de estas unidades también en las provincias de Alicante y de Castellón.

La propuesta de Cs también defiende que las ratios de profesionales de salud mental por número de habitantes alcancen la media europea y que se adopten medidas, desde el Gobierno central, frente a las webs que difundan contenido peligroso relacionado con conductas de la alimentación.

Presupuesto sin ejecutar

Según Llopis, "este problema de salud mental, pese a su grave incidencia, no recibe la atención necesaria por parte del Consell en cuanto a recursos humanos y de prevención".

"Es imprescindible volcar todos los esfuerzos en acabar con esta otra pandemia, silenciosa, sobre la que hay que concienciar más a la sociedad y ante la que miles de familias de los menores afectados no saben cómo actuar por falta de recursos", ha subrayado Llopis.

De hecho, y tal como reveló El Español, los presupuestos del Gobierno valenciano para 2021 han dejado algunas notas preocupantes sobre las medidas anunciadas por el Ejecutivo autonómico en esta materia, y que en teoría iban a reforzar los cuidados en salud mental en un momento crítico para la población. En concreto, hay una partida importante relacionada directamente con la salud mental de la que no se ha ejecutado ni un euro, pese a su elevada cuantía.

Se trata de los "programas de inclusión social de las personas con trastorno mental", para lo que se había presupuestado 1,3 millones de euros y no consta que se haya gastado nada en todo el ejercicio, algo que el portavoz de Cs en las Cortes calificó de "muy preocupante".

Sigue los temas que te interesan