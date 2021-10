¿Ha llegado la variante Delta Plus a la Comunidad Valenciana? Gobierno y Consell se contradicen

Señales confusas desde la Administración central y autonómica sobre la posible llegada de la variante más contagiosa de la Covid a la Comunidad Valenciana. Por un lado, el Ministerio de Sanidad ha asegurado que estudia dos posibles casos de la nueva cepa Delta Plus en la región, una variante que ha llegado recientemente a España. En total, el Gobierno analiza 26 positivos en Cataluña, tres en Castilla-La Mancha, y dos en Castilla y León, Madrid y la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha asegurado este martes de que esta los análisis no han confirmado aún la presencia de esta variante del virus, y que la Generalitat ya ha informando de ello al Ministerio de Sanidad.

En una rueda de prensa en la que ha informado sobre la nueva campaña de vacunación contra la gripe estacional, Barceló ha insistido en que "en la Comunidad Valenciana se secuencia a diario" y no se ha detectado dicha variante todavía.

El Ministerio de Sanidad confirmó este lunes cuatro casos de la nueva variante delta plus de coronavirus (linaje AY.4.2) en España e informó de que mantenía otros 35 contagios bajo sospecha. Esta cepa tiene una "tendencia al alza" en España e incluso podría convertirse en mayoritaria, algo que en su día ya ocurrió con la variante Delta.

Campaña de la gripe

Por otra parte, la Conselleria de Sanidad ha iniciado este miércoles la campaña de vacunación frente a la gripe estacional bajo el lema "Volvemos a arrimar el hombro" y con el objetivo de incrementar en casi diez puntos el porcentaje de población mayor de 65 años vacunada, del 67 % al 75 %.

Los mayores de 70 años serán los primeros en acceder a esta vacuna contra la gripe, y en su caso coincidirá con la tercera dosis de refuerzo contra la covid-19.

Sanidad pretende haber vacunado a toda la población mayor de 70 años, a las embarazadas y a los trabajadores de los centros sanitarios y residenciales en dos semanas, para iniciar después la vacunación entre la población de 65 a 69 años.

Para acceder a la vacuna contra la gripe estacional los interesados deben ponerse en contacto telefónico con su centro de salud o bien obtener una cita previa mediante la aplicación para móviles.

La Conselleria ha incrementado este año la cifra de dosis adquirida, pasando de 1.157.000 en la campaña 20-21 a 1.285.000 para la presente, si bien esta cantidad podría ser incrementada en caso de necesidad, ha explicado la consellera, Ana Barceló, en rueda de prensa.

