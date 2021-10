La Comunidad Valenciana supera los 500 contagios en fin de semana: ¿podrían volver las restricciones?

La Comunidad Valenciana lleva semanas como una de las autonomías con menor incidencia de España. Según los datos del pasado viernes, el dato se situaba en los 32,11 caso por cada 100.000 habitantes, la sexta región con menor incidencia por detrás de Galicia, Asturias, La Rioja, Andalucía y Castilla y León. Sin embargo, ese día se registró un ligero repunte de 0,27 puntos que rompía la tendencia descendente de las últimas semanas.

Esta tendencia ha continuado este fin de semana, en el que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, asegura que los contagios han superado los 500, lo que supone un repuntel 70%. En este sentido, el jefe del Consell ha advertido de que "la pandemia no ha pasado" y, "aunque la situación en la Comunidad Valenciana es de riesgo bajo", el virus sigue contagiando.

Actualmente un 89% de la población mayor de 12 años de la autonomía cuenta con la pauta completa. El principal efecto que ha tenido esto es en la presión hospitalaria, que ha caído en picado en los últimos meses. Sin embargo, ¿puede un posible rebrote de contagios hacer virar a la Generalitat en su política de desescalada y traer nuevas restricciones?



En este sentido, Puig ha advertido de que cualquier factor de seguridad "es clave" y "se debe seguir manteniendo la prudencia". Así, en relación al protocolo en patios escolares que prevé que la mascarilla deje de ser obligatoria en los colegios, explicó que las consellerias de Sanidad y de Educación "trabajan en este protocolo y se avanzará siempre garantizando la seguridad".



El presidente de la Generalitat ha señalado que en muchos espacios festivos "parece como si no existiera la pandemia" pero "existe" y, pese a que la mayoría de personas se ha vacunado, "todavía hay un 10 % que no están vacunadas". Además, hay personas con condicionantes de riesgo alto, y por eso "hay que ser muy prudentes".

Llamada a la vacunación

En este sentido, Puig ha hecho una llamada a la vacunación a ese 10 % de personas que no se han inoculado, "por ellos, por sus familias y por el conjunto de la sociedad" y porque la mayoría de muertes de las últimas semanas son personas no vacunadas. Preguntado si podemos estar ante una sexta ola, ha dicho que "en estos momentos no se dan las circunstancias para hablar de ello", sobre todo por "el gran escudo de la vacunación".



"Hemos superado la peor fase de la pandemia y por eso estamos en esa normalidad mejorada, que quiere decir que debemos atender las lecciones de la pandemia y ser prudentes", ha concluido.



Según los datos de incidencia del pasado viernes, la Comunidad está 8,74 puntos por debajo de la media de España (40,85 casos). La ocupación de camas por pacientes con Covid es del 1,47 % (1,41 % el jueves) en la Comunidad (1,50 % en España), y en la UCI representan el 5,32 %, algo más que el último dato del 4,79 % (4,86 % en España).

