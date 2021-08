El PP cifra en más de mil millones la deuda de Sánchez con la Comunidad por desplazados sanitarios

El portavoz de Sanidad del PP en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, ha cifrado en más de mil millones la factura que el Estado adeuda a la Comunidad Valenciana por los desplazados sanitarios, “mientras Puig calla para no enfadar a Sánchez”. El presidente de la Generalitat se enfrenta este otoño a un congreso regional (de 'País') para su reelección como candidato.



Según ha informado el PP en un comunicado, la Conselleria de Sanidad ha reconocido en una respuesta parlamentaria por escrito al portavoz popular que el importe de la deuda acumulada del Gobierno de España con la Comunitat Valenciana por gasto sanitario por desplazados asciende a 704,1 millones de euros hasta diciembre de 2019.

Informe sobre deuda de desplazados con la Comunidad Valenciana.



José Juan Zaplana ha señalado que “en 2019 Puig y Oltra mintieron al apuntar que eran 334 millones de euros. Hoy sabemos que por entonces eran 700 millones y la factura sigue subiendo mientras Puig calla. Con ese dinero se podían haber construido hospitales, decenas de centros de salud, más médicos y personal sanitario para evitar el actual colapso que padece la sanidad valenciana”.

¿Por qué rebajaron a menos de la mitad la cifra de 700 a 300 millones tanto los socialistas como los nacionalistas? hay que recordar que este mismo mes de julio Compromís pasó por comisión de Sanidad en las Cortes Valencianas una proposición en la que afeaban a sus socios del Botánico la deuda de 340 millones de euros que debe el Gobierno a la Generalitat por la atención de desplazados de otras comunidades: FOGA (Fondo de Garantía Asistencial).



El portavoz popular ha señalado que “en 2019 Oltra dijo que los turistas no se medican por capricho y necesitaban ese dinero de los desplazados, pero Puig no fue capaz de mover un dedo. Hoy lo único que hace ante el aumento de la factura es mandar a su consellera Barceló que remita una carta a la ministra solicitándolo con la boca pequeña para que no se enfade".

"Es una vergüenza que no se reclame ese dinero para no ofender a Sánchez mientras Puig desmantela servicios y deja el sistema sanitario sin capacidad para atender las necesidades de los valencianos por no exigir a Sánchez todo el dinero que se nos debe”, ha concluido el diputado del PP.

