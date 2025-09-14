Por qué la boda de Taylor Swift y Travis no influye en Alicante y la de Nadal, Manzanares o Ramos sí: "Las madres deciden"

El huracán Taylor Swift puede arrasar en la música y acaparar titulares con el anuncio de su boda, pero no genera aún en España tendencias en moda. Vicente Armengol, experto en moda nupcial masculina de Alicante, descarta de momento que el futuro marido, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, genere encargos para vestir de forma similar en un día tan especial, a diferencia de otros que sí.

En su tienda en la calle Bailén, Filant Ceremonia y moda hombre, Armengol subraya que las madres de los novios son clave en la elección del estilismo. Ellas, al hojear la prensa del corazón, influyen decisivamente para que sus hijos luzcan "el más guapo y espectacular del mundo".

Y un ejemplo cercano es el enlace del alicantino José María Manzanares hijo en noviembre de 2010. Aquello, recuerda, fue un bum en la ciudad que generó peticiones inmediatas en su local. ¿Y qué le pedían? El chaleco.

Manzanares llevó un chaqué clásico con levita negra y pantalón de gala gris a rayas. Pero el detalle más impactante fue su chaleco de piqué blanco con vivo y botones negros, ya que rompía lo habitual porque, tradicionalmente, el color más elegante para esa chaqueta es el crudo o marfil claro.

La elección del torero llamó la atención por su originalidad, saliendo del protocolo, explica. Y esta tendencia se mantuvo por un par de años y hoy se considera un clásico.

A finales del siglo pasado, cuando David Beckham aún era un jugador del Manchester United, generó tendencia con su boda con una de las cantantes de las Spice Girls, Victoria. La elección del futbolista de un traje blanco influyó en las colecciones de moda nupcial y en las peticiones de los clientes.

El traje de Beckham era un estilo "muy italiano", con fantasía y brillo. Aunque fue una moda efímera allá por 1999 como puntualiza, marcó un antes y un después, especialmente por su impacto en España.

Más reciente es la boda de otro jugador del Real Madrid. Sergio Ramos en 2019 inspiró nuevas peticiones en la moda nupcial. Armengol define su chaqué, con un elegante cuadro ventana difuminado, como un contrapunto a la boda rockera de Pilar Rubio.

El detalle distintivo del chaqué de Ramos fue el cierre de la levita con pasador, no con un solo botón. Esta característica se ha consolidado como una tendencia que se mantiene actual en las colecciones que recibe Filant.

El gris de Rafa Nadal

El último ejemplo de famosos que han generado tendencia en Alicante le lleva otro deportista, y casualmente seguidor merengue, Rafa Nadal. La boda en 2019 con Xisca Perelló consiguió el seguimiento del público por un "elegantísimo chaqué gris", conocido como inglés por este color.

Su estilo sencillo, usando la misma gama de grises con un chaleco más claro, inspiró a las madres de los clientes. En particular, detalla Armengol, lo solicitaban para bodas de mañana, aunque el chaqué se recomienda más tarde, según el protocolo.

Nadal también influyó en el formato sastre clásico: solapas amplias y pantalones con pinzas, sin ser "Slimfit". Este estilo "a plomo" es similar al del rey Felipe, denotando gran elegancia.

¿Y Travis Kelce?

El perfil del prometido de Taylor Swift no había destacado hasta ahora en la moda, aunque promete cambiar. Al día siguiente de la pedida Travis Kelce aprovechó para anunciar una colaboración con una marca americana, señal de lo que puede representar un cambio de estilo.

En las fotos divulgadas por su Instagram de la petición de mano, Travis vestía con polo azul marino y bermudas blanca. Un estilo muy casual con el que contrastaba con la sobrecargada decoración de flores utilizadas en el fondo.

A partir de ahí, habrá que esperar a la elección que haga para el día del enlace. Como recuerda Armengol, la prensa del corazón en España y la realeza europea siguen siendo pilares de la influencia en la moda nupcial. La gente busca adaptar ideas a su terreno, no siempre replicar las bodas más ostentosas.