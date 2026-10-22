Sabrina, sobre su restaurante chino viral: "Trabajamos mucho porque es nuestra cultura, pero también disfrutamos"

La combinación de humor, sarcasmo y una sincera reflexión sobre los valores culturales ha convertido la campaña publicitaria del restaurante Yunxi en un auténtico fenómeno viral en redes sociales. Sabrina Jin, de 28 años, explica cómo este negocio familiar de cocina asiática en Alicante aborda sin complejos la relación de su comunidad con el trabajo y la integración en España.

Frente a los clichés habituales que rodean a la comunidad china, Sabrina contesta con naturalidad a una de las cuestiones que más le costaba entender a sus compañeros de escuela. "En el colegio siempre preguntaban: '¿Por qué los chinos trabajan tanto? ¿No os cansáis?'", recuerda la joven empresaria.

Sentada tras el servicio del día cuenta que la dedicación laboral es un pilar identitario que no excluye el disfrute personal. "Trabajamos mucho porque es nuestra cultura, pero a la vez también disfrutamos; aunque siempre tomamos que el trabajo es lo que tiene más prioridad", aclara Sabrina sobre la filosofía de su familia.

La chispa del éxito masivo saltó con un vídeo en Instagram y TikTok que protagoniza su hermano Felipe, de 15 años. En él se bromeaba abiertamente si montar un bazar o un restaurante era una idea de negocio original para una familia china. "Cuando vi el guion es mucho sarcasmo y todo, pero me ha gustado mucho", razona, "no estamos mintiendo ni nada, es muy divertido".

Esa misma naturalidad para abordar la diferencia cultural fue la que permitió a la familia Jin apostar por un vídeo muy diferente para promocionar un restaurante que es "un mix de sushi, de barbacoa y de comida china, o sea, un mix de comida asiática".

Sabrina se encargó de hablar con los creativos de la agencia de Orihuela AION, con la que ya habían trabajado con mucho éxito en redes unos familiares suyos en la Región de Murcia.

Pese a lo directo de la propuesta y a las alusiones a la calidad de otros locales, en el hogar no surgieron dudas ni discrepancias. "Mis padres y yo llevamos ya muchos años en España; ese humor no nos lo tomamos mal, lo tomamos por el lado bueno y no tuvimos ninguna discusión o ninguna duda sobre ese guion", asegura.

El vídeo roza ya los dos millones de reproducciones, distribuidas entre los 1,1 millones alcanzados en Instagram y las 923.000 de TikTok en apenas dos semanas. "Es como si lo hubiera visto toda la población de la provincia de Alicante", apunta Sabrina entre risas ante la dimensión del fenómeno.

Tomás Guillén, responsable de la agencia, elogia la confianza depositada por los propietarios desde el primer momento. "Es el fruto de un trabajo bien hecho y de su colaboración. En su caso es increíble trabajar juntos porque te dan prácticamente vía libre para poder pensar y tocar ciertos tópicos", valora el publicista.

Lleno el restaurante

La repercusión digital se ha traducido de inmediato en un lleno continuo en Yunxi, que cuenta con 27 mesas y capacidad para 104 comensales, y que llevaba abierto un mes antes del lanzamiento publicitario. "Últimamente estamos recibiendo muchos clientes que vienen de Valencia. Vienen en plan random y haciendo cola, y me piden si les puedo dar mesa porque vienen expresamente por el vídeo", asegura.

La viralidad también ha cambiado la vida cotidiana de su familia en la ciudad. "A mi hermano le paraban por la calle para hacerse fotos con él y vienen influencers a preguntar si podemos colaborar", destaca sobre la acogida.

Al echar la vista atrás hacia sus primeros años tras llegar de China, Sabrina rescata el valor de la acogida recibida en Alicante cuando llegó hace 18 años. "Aprendí el español con mi vecino, que todos los días después de salir del colegio me enseñaba en su casa durante horas con mucha paciencia; tener esa paciencia con una desconocida es algo muy bueno que agradezco mucho", concluye.