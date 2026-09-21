El Oktoberfest de La Nucía, en imagen de archivo. Oktoberfest CCC

La gran Fiesta de Cerveza ideal para visitar del 1 al 11 de octubre: comida tradicional alemana y música en directo

La Costa Blanca volverá a teñirse de ambiente bávaro del 1 al 11 de octubre con una nueva edición de la gran Fiesta de Cerveza que trae el Okctoberfest a tierras alicantinas y que reúne gastronomía alemana, cerveza, música en directo.

El evento, organizado por la misma organización que puso en marcha esta celebración hace más de 36 años, se presenta como una de las grandes citas cerveceras de la Costa Blanca y convertirá a La Nucía en una región alemana más por unos días.

La gastronomía será uno de los principales atractivos de este evento de entrada gratuita. Los asistentes podrán acercarse a algunos de los platos más reconocibles de la cocina alemana, con especial protagonismo para las salchichas bratwurst, los pretzels y el chucrut.

"Nuestro menú ofrece una amplia variedad de platos que te transportarán directamente a las tierras bávaras. Desde las salchichas bratwurst perfectamente sazonadas y los tiernos pretzels hasta los sabrosos chucrut", sostienen desde la organización.

Pero será la bebida la que ocupará un lugar central durante las jornadas. La organización ofrece una selección de cervezas tradicionales y artesanales para maridar con los diferentes platos y completar una experiencia propia de la cultura cervecera alemana.

Otro de sus grandes atractivos es trasladar el ambiente festivo germano al recinto del festival. Las mesas comunes y el carácter multicultural de la celebración convierten el recinto en un punto de encuentro entre personas de diferentes países.

Para rematar la fiesta, la organización contará con una banda procedente de Alemania que lleva más de dos décadas participando en la celebración y que se ha convertido en uno de los elementos característicos del evento.

"Nuestra fiesta es un auténtico homenaje a la cultura cervecera, donde podrás degustar una amplia selección de cervezas artesanales y tradicionales, maridadas con deliciosas opciones gastronómicas", añaden.

Cómo reservar

La gran carpa de la Fiesta de Cerveza se ubica en la Ciudad Deportiva Camilo Cano, donde comenzará el servicio a partir de las 18:00 horas.

Las reservas de mesa ya están disponibles a través de la organización, que también ofrece información sobre el menú, la historia del evento y las diferentes actividades previstas durante la celebración.

Las mesas reservadas tienen acceso preferencial, lo que significa que podrás ingresar al evento de manera más rápida y sin esperas innecesarias.

Si bien es gratuito, piden una pequeña fianza de 5 € por persona cuyo importe se os devolverá íntegramente una vez que se acuda al evento.