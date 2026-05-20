Así se hace en Agost la 'coca amb tonyina' de Mercadona: la receta exclusiva para las Hogueras de Alicante

Un mostrador de uno de los supermercados de Alicante con la coca amb tonyina que elaboran en Agost.

La coca amb tonyina es, sin duda, el sabor más representativo de las fiestas de San Juan. Sin embargo, lo que antes era un producto exclusivo de la campaña de las Hogueras, ha dado un salto cualitativo en los supermercados Mercadona. Y para eso es fundamental el trabajo que se hace en Agost.

Desde octubre de 2024, la cadena ha decidido ofrecer este producto durante todo el año, respondiendo a la demanda de los clientes que buscaban este plato tradicional más allá del mes de junio, la fecha habitual en la que se puede encontrar.

Esta especialidad no se encuentra en cualquier establecimiento. Actualmente, solo está disponible en las tiendas de Alicante, Sant Joan d’Alacant, El Campello, Mutxamel y Sant Vicent del Raspeig.

El secreto de su éxito reside en su origen. El producto es fabricado en exclusiva para Mercadona por Pro Pasties Alimentación, una empresa ubicada en el corazón de la provincia de Alicante, Agost.

A pesar de su distribución en grandes superficies, el proceso de elaboración de cada unidad es estrictamente artesanal, cuentan desde la cadena a EL ESPAÑOL. Los trabajadores siguen una receta que respeta los tiempos y métodos de la cocina tradicional.

Para la masa, se utiliza una mezcla de agua, aceite de girasol y vino blanco que se calienta previamente. A esta base se le añade pimentón, sal y un distintivo aroma de anís, para luego proceder a un amasado cuidadoso.

El relleno es el alma de la coca. Se emplea atún en salmuera, el cual es sometido a un proceso de lavado, pelado y triturado antes de mezclarse con cebolla y piñones.

Toda esta mezcla se cocina en una olla y se deja reposar. Este paso es fundamental para que todos los sabores se integren correctamente antes de pasar al dosificador.

El toque final del artesano, como aseguran, viene con el proceso muy manual que aplican para el montaje de la coca. Ahí se utilizan moldes donde los trabajadores distribuyen la masa y el relleno uno a uno, colocando también la tapa de forma manual.

Antes de entrar al horno, cada coca se pincha para evitar que reviente por el vapor y se le da un toque final pintándola con huevo para obtener su característico brillo dorado.

Este plato tradicional, que une la comodidad del supermercado con la calidad de la receta de Agost, tiene un precio de 8 euros por unidad en los mencionados centros que son los afortunados de ofrecer este producto típico de la provincia.