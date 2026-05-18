El dardo del finalista a mejor tapa: "Benidorm siempre ha tenido una mala fama gastronómica injustificada"

Alicante ya tiene a las tapas que aspiran a ser las mejores de España. El concurso Tapas d'ací, que premia la mejor de la Comunitat Valenciana, elige a los dos finalistas de la provincia: Óscar Cerdá, del Gastrobar Jorge en Alicante, y Álvaro Abad, de Malaspina en Benidorm. Una cita en la que este último chef ha aprovechado para reivindicar el trabajo hecho en la capital turística.

Álvaro Abad repite como finalista en el concurso, tras haber llegado el año pasado a la final nacional en Madrid Fusión. Su presencia es una reivindicación del potencial culinario de su ciudad: “Benidorm siempre ha tenido muy mala fama, injustificada en cierta manera gastronómicamente”.

Abad ha presentado la Jenga, una tapa con una puesta en escena espectacular basada en el popular juego de equilibrio. “El concepto de tapa que creo que tenemos casi todos los españoles es compartir, disfrutar, jugar y sorprender”, señala el chef de Malaspina.

Su creación busca un equilibrio difícil entre sabores dulces y amargos. Para Abad, la experiencia de comer debe ser lúdica: “Debemos divertirnos comiendo cuando se come con las manos... creo que te debes de divertir”. Además, ve en los concursos una “vía de escape” para demostrar que en Benidorm se hacen las cosas bien.

Óscar y el orgullo de la capital

Para Óscar Cerdá, este reconocimiento supone “dar todavía un empujón más a la provincia de Alicante que vayamos conociendo los productos”. Su propuesta es un homenaje directo a los sabores de la tierra, centrada en la quisquilla de Santa Pola como producto de cercanía y mercado.

El proceso creativo de Cerdá fue una búsqueda constante del equilibrio. Según explica, su tapa cuenta con una base crujiente de alga nori, almendra marcona de Xixona y un toque de miel para crear una textura similar a la del turrón. Sobre esta base, coloca una ensaladilla de quisquilla.

"Dándole muchas vueltas, haciendo pruebas para arriba y para abajo, decidí poner eso en práctica", confiesa el cocinero alicantino. Incluso el emplatado tiene significado, utilizando sal de las salinas de Santa Pola para resaltar la pieza. Para él, salir de la cocina sirve para mandar un mensaje sobre “cómo trabajamos, cómo cocinamos y cómo se pueden elaborar diferentes recetas”.

De cara a la final en Valencia, los dos cocineros afrontan el reto de formas distintas. Mientras que Álvaro Abad está convencido de su propuesta y afirma que “no voy a tocar nada absolutamente nada”, Óscar Cerdá se muestra abierto a la evolución: “Todavía estamos en tiempo de mejorar. Hasta el lunes que viene se puede darle alguna vueltecita más”.

Ambas tapas se pueden degustar dentro de la campaña Tapas d’ací, que se desarrolla del 11 al 31 de mayo. En el caso de Abad, la tapa tiene un precio de 7,50 euros con caña, mientras que en Gastrobar Jorge cuesta 8 euros, con la opción de disfrutarla también dentro de su menú arrocero.

Esta participación es, en palabras de Cerdá, una forma de sentirse “orgulloso del trabajo que estamos realizando día a día en nuestras cocinas”. Abad coincide en que “todo lo que sea beneficioso para la hostelería de Benidorm es bueno para todos”. Ambos cocineros, seleccionados por un jurado en el que ha participado EL ESPAÑOL, ya preparan sus maletas para Valencia, con el objetivo de traer el título autonómico a la provincia de Alicante.