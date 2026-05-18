Cuccittini, el nuevo templo del helado en Alicante de la mano del Grupo Nou Manolín: "Nos diferencia la materia prima"

La ciudad de Alicante ya tiene nuevo templo del helado. Cuccittini, impulsada por los fundadores del reconocido Grupo Nou Manolín, apuesta por llevar el gelato al siguiente nivel.

Con 26 recetas caseras, la propuesta destaca por utilizar materias primas de alta calidad, como frutas frescas de temporada y frutos secos selectos.

Está ubicada en la calle Castaños, frente a las taquillas del Teatro Principal de Alicante, desde donde buscan dar un espacio propio a los destacados dulces que han triunfado en los restaurantes del grupo.

Su copropietaria, Silvia Castelló, no puede evitar contener la emoción de presentar un proyecto que se ha cocinado a fuego lento durante más de un año.

"Nos vino tanto a José Juan (su hermano) como a mí la idea al mismo tiempo. Y dije: pues se ve que era una señal", comenta.

Desde entonces han trabajado para que Cuccittini no fuera una heladería más, sino un sitio de referencia en una ciudad donde el helado es una merienda casi obligatoria.

"La diferenciación con otras heladerías es la misma que hemos tenido siempre en los restaurantes. Nosotros intentamos trabajar con la mejor calidad de materia prima; igual que lo hemos buscado en la gamba, en la quisquilla o en el pescado, estamos haciendo lo mismo".

Una mujer con un helado pasando por delante de Cuccittini. Cedida

Para conseguir el sabor más puro y natural, elaboran a diario sus propios sabores. Su repostero estrella, Felipe, se encarga de hacer las elaboraciones desde primera hora de la mañana para que lleguen recién hechas.

En total, cuentan con 26 sabores, desde los clásicos helados de turrón o stracciatella hasta pistacho sin azúcar, chocolate con naranja, fresa o mango... y otros más "juveniles", como Oreo o Lotus.

Todos ellos se pueden degustar en un espacio diseñado con la idea de fusionar la estética moderna con la calidez tradicional de sus emblemáticos restaurantes.

Dulces

Además de sus helados cremosos al estilo italiano, Castelló señala que su apuesta va más allá y que cuentan con un gran arsenal de repostería y café colombiano para acompañar el bocado.

Su variedad de dulces incluye palmeras (de hojaldre y de chocolate), maritozzi (bollitos brioche rellenos de nata), cookies de diferentes sabores y tartas pequeñas y medianas.

"Casi todos son aptos para celíacos. Tenemos también helados sin azúcar para diabéticos. Y luego contamos con sorbetes que no llevan lácteos para los intolerantes a la lactosa", apunta.

El café de especialidad es otra de sus señas. Sirven café colombiano tostado localmente en Alicante, "vendido a precio de café comercial", destaca Castelló.

Pese a las altas expectativas que ha generado la apertura del grupo alicantino, Castelló confía en que los alicantinos "van a apoyar Cuccittini, lo van a probar y vamos a estar a la altura de lo que se espera de nosotros".